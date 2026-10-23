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भारत चीन अरुणाचल टेंशन: आईटीबीपी डीजी ने बताया LAC का सच, भड़की कांग्रेस

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 23 Oct 2026 12:27 PM IST

ITBP के DG शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत के सैनिक आमने-सामने आ गए थे। कई जगह टकराव की स्थिति भी बनी। ये अभी भी जारी है। ... और पढ़ें

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