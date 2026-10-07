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INDIA Bloc Protest: Priyanka Gandhi lies down on the road; Rahul Gandhi clashes with Delhi Police
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सड़क पर ही लेट गईं प्रियंका गांधी, दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी की तीखी बहस; वीडियो वायरल
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:43 PM IST
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दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान बुधवार को हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जंतर-मंतर जाने की कोशिश कर रहे विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस के रोके जाने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सड़क पर ही लेट गईं और विरोध जताया। वहीं, राहुल गांधी की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से तीखी बहस भी देखने को मिली।
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