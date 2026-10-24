राजीव गांधी के कैसे करीब आईं सोनिया गांधी? खुद बताई लव स्टोरी

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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी इंस्टाग्राम के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी सक्रिय हो गईं। 'एक्स' पोस्ट में सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली किताब के बारे में एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने राजीव गांधी के साथ अपनी यादें और अपने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के सफर के बारे में बताया है। लगभग दो मिनट के वीडियो में, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से हुई थी। उन्होंने अपनी और राजीव गांधी की तस्वीरें दिखाईं, साथ ही उस रेस्तरां की तस्वीर भी दिखाई जहां वे पहली बार मिले थे।

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