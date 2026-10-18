{"_id":"6ad43f6d5fdc01df5f0272d0","slug":"havoc-in-gwalior-as-out-of-control-truck-mows-down-devotees-heading-to-a-temple-14-dead-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्वालियर में बेकाबू ट्रक का कहर, मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को कुचला, 14 की मौत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास भीषण सड़क हादसे में 14 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए हैं। इनमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। धान से भरा तेज रफ्तार ट्रक बैरिकेड तोड़कर ढलान से नीचे आया और श्रद्धालुओं, दुकानों व मंदिर के गेट से टकरा गया। हादसे में मंदिर की दीवार ढहने से कई लोग मलबे में दब गए। पुलिस और प्रशासन ने राहत-बचाव अभियान चलाया। हादसे की जांच के लिए आरटीओ की टीम भी भेजी गई है।

... और पढ़ें