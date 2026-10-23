हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा, सरकार ने 5% DA बढ़ोतरी का किया एलान

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दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री ने 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने का एलान किया। उन्होंने कहा कि इसमें 4 प्रतिशत डीए के साथ पिछले साल का लंबित 1 प्रतिशत डीए भी शामिल होगा। इसके अलावा क्लास-4 कर्मचारियों को 10 हजार रुपये एरियर और पेंशनरों को भी 10 हजार रुपये देने की बात कही।



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