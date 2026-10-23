{"_id":"6adb4506f66b0ddf8504a249","slug":"election-commission-row-sandhu-joshi-wrote-to-cabinet-secretary-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"चुनाव आयोग में चल क्या रहा है? मनीष गर्ग के खिलाफ क्यों लिखी चिट्ठी? आरटीआई में खुलासा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

चुनाव आयोग में चल क्या रहा है? मनीष गर्ग के खिलाफ क्यों लिखी चिट्ठी? आरटीआई में खुलासा

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 23 Oct 2026 04:59 PM IST







Link Copied



दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी के आचरण को लेकर शिकायत की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब RTI से खुलासा हुआ है कि कैबिनेट सचिवालय ने कार्रवाई न करने की वजह बताते हुए कहा कि शिकायतें व्यक्तिगत हैसियत से भेजी गई थीं। ... और पढ़ें

विज्ञापन