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ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में क्या-क्या बदलाव होगा? पते, उम्र और पहचान के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 23 Oct 2026 09:44 PM IST

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उसमें पता और दूसरी जानकारियां बदलवाने वालों के लिए नियमों में बदलाव हो सकता है।

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