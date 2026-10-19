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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: दिशा पाटनी की आंखों में आंसू, भागी-भागी पहुंची टाइगर के घर

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 19 Oct 2026 03:01 PM IST

दिशा पाटनी रातों रात भागी भागी टाइगर श्रॉफ के घर पहुंची। उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल उस दौरान दिशा की आंखों में आंसू भी थे। ... और पढ़ें

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