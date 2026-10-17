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ध्रुव राठी लंदन प्रोटेस्ट: लंदन पहुंचे ही ध्रुव राठी का एलान, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट!
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Pallavi Kashyap
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:30 PM IST
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मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर अब लंदन में प्रदर्शन की तैयारी है. ध्रुव राठी ने शनिवार को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में संसद चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करने का एलान किया है.
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