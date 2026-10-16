{"_id":"6ad16cad1c7067c288093a47","slug":"delhi-traffic-alert-avoid-these-routes-today-traffic-will-be-affected-in-these-areas-due-to-a-protest-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट: आज इन रास्तों से बचकर निकलें, प्रदर्शन के चलते इन रास्तों पर रहेगा असर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली में कल तिरंगा मार्च को लेकर हलचल तेज है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रस्तावित तिरंगा मार्च को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाले इस कार्यक्रम के मद्देनजर दोपहर 3 बजे से राजधानी की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में अगर आप कल दिल्ली में घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि संसद मार्ग से लेकर बाराखंबा रोड और अशोक रोड तक कई अहम रास्तों पर सफर मुश्किल हो सकता है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने लोगों को पहले से यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है...



कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रस्तावित तिरंगा मार्च को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है... यह मार्च शुक्रवार, 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित है... ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, दोपहर 3 बजे से कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है... ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है... पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपने रूट की जानकारी जरूर लें और जरूरत के मुताबिक वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें...



ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, शहीद भगत सिंह मार्ग, बसंत लेन और चेम्सफोर्ड रोड पर यातायात प्रभावित हो सकता है... इसके अलावा मिंटो रोड, बाराखंबा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, रफी मार्ग और तिलक मार्ग पर भी आवाजाही में दिक्कत आने की आशंका है... रेल भवन, सी-हेक्सागन, मंडी हाउस, पटेल चौक, विंडसर प्लेस और गोल डाकखाना के आसपास भी ट्रैफिक की स्थिति पर असर पड़ सकता है...



वहीं, अशोक रोड पर जीपीओ से सी-हेक्सागन तक के हिस्से के अलावा टॉलस्टॉय मार्ग और सिकंदरा रोड पर भी वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है... इन मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है... हालांकि, किन रास्तों पर कितनी देर तक और किस स्तर पर यातायात प्रभावित होगा, यह मौके की स्थिति पर निर्भर करेगा... ऐसे में लोगों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है...



दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें... जहां संभव हो, निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें... इसके साथ ही, मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और सड़क किनारे वाहन खड़े करने से बचें... पार्किंग के लिए केवल निर्धारित स्थानों का ही इस्तेमाल करें...



यातायात की ताजा जानकारी और वैकल्पिक मार्गों के बारे में जानने के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर जा सकते हैं... इसके अलावा एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @dtptraffic के जरिए भी अपडेट हासिल किए जा सकते हैं... ट्रैफिक संबंधी सहायता के लिए 1095 या 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है...



कुल मिलाकर, सीजेपी के प्रस्तावित तिरंगा मार्च के मद्देनजर शुक्रवार दोपहर कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है... ऐसे में अगर आपका इन रास्तों से गुजरना जरूरी है, तो निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें... ताकि जाम में फंसने से बच सकें और समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें...

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