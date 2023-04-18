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Delhi Rain Alert:इस बार गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, दिल्ली समेत इन जगहों पर होगी बारिश

Video Desk Amar Ujala Dot Com Published by: चंद्रप्रकाश नीरज Updated Tue, 18 Apr 2023 12:36 PM IST
Delhi Rain Alert: This time heat will break all records, it will rain in these places including Delhi
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देश के अधिकांश हिस्से में गर्मी ने सितम दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग ने बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

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