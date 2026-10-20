{"_id":"6ad6ea492025545b20059c2c","slug":"cold-to-intensify-in-up-delhi-and-ncr-heavy-rain-alert-issued-for-several-states-including-mp-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी-दिल्ली-NCR में बढ़ेगी ठंड! एमपी समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मौसम का मिजाज बदल रहा है... कहीं दिन में तेज धूप लोगों को गर्मी का एहसास करा रही है, तो कहीं रात का गिरता तापमान ठंड की आहट देने लगा है... उत्तर प्रदेश में सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है, तो दिल्ली-NCR में भी दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ रहा है... लेकिन देश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश का दौर अभी थमा नहीं है... तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है... वहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मौसम करवट ले रहा है... ऐसे में सवाल है कि अगले कुछ दिनों में आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा? कहां ठंड बढ़ेगी और कहां बारिश मुश्किलें बढ़ा सकती है? आइए जानते हैं देशभर के मौसम का हाल...



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