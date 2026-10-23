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Hindi News ›   Video ›   India News ›   CM Bhagwant Mann furious after being held up for two hours at Delhi Airport

दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने पर भड़के सीएम भगवंत मान, बोले- 'कस्टम हेड ज्ञानेश कुमार के सगे भाई'

Fri, 23 Oct 2026 08:05 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 23 Oct 2026 08:05 PM IST
CM Bhagwant Mann furious after being held up for two hours at Delhi Airport
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सीएम मान ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए दो घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठाया गया। सीएम मान ने दावा करते हुए कहा कि, कस्टम के हेड मनीष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सगे भाई हैं। ऐसे में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बदला ले लिया। मान ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरा सामान चेक किया गया मगर उसमें से कस्टम के अधिकारियों को कुछ नहीं मिला।
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