{"_id":"6adb709861be5d04c40cdf0e","slug":"cm-bhagwant-mann-furious-after-being-held-up-for-two-hours-at-delhi-airport-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने पर भड़के सीएम भगवंत मान, बोले- 'कस्टम हेड ज्ञानेश कुमार के सगे भाई'","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने पर भड़के सीएम भगवंत मान, बोले- 'कस्टम हेड ज्ञानेश कुमार के सगे भाई'
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Fri, 23 Oct 2026 08:05 PM IST
Link Copied
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सीएम मान ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए दो घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठाया गया। सीएम मान ने दावा करते हुए कहा कि, कस्टम के हेड मनीष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सगे भाई हैं। ऐसे में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बदला ले लिया। मान ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरा सामान चेक किया गया मगर उसमें से कस्टम के अधिकारियों को कुछ नहीं मिला।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।