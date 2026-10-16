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अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को हिरासत में लेने पर भड़के अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Fri, 16 Oct 2026 09:29 PM IST
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "हम अपने देश में तिरंगा नहीं लहराएंगे तो क्या पाकिस्तान में लहराएंगे? जिन्हें भारतीय तिरंगे से परेशानी है, वो पाकिस्तान चले जाएं।"
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