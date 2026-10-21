{"_id":"6ad8c6b0f5f53cb5ea0b9931","slug":"cjp-leaders-sourav-das-and-ashutosh-ranka-granted-bail-by-the-court-they-will-be-released-from-jail-in-seven-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीजेपी नेताओं सौरव दास-आशुतोष रांका को कोर्ट से मिली जमानत, सात दिन बाद जेल से आएंगे बाहर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को आखिरकार जमानत मिल गई है। दोनों नेता जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे और पिछले कई दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। दिल्ली पुलिस ने उनकी हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखने के बाद दोनों को जमानत दे दी। आखिर किस मामले में हुई थी दोनों नेताओं की गिरफ्तारी? जंतर-मंतर पर ऐसा क्या हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की? और अब जमानत मिलने के बाद CJP के लिए आगे की राह क्या होगी? आइए, समझते हैं पूरी खबर।



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