{"_id":"6ad33437f3bc7575ad0e44dc","slug":"bulldozer-used-at-ajay-devgn-s-juhu-bungalow-a-15-day-notice-had-been-given-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले पर चला बुलडोजर, 15 दिन का दिया था समय","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बंगले के अंदर कथित तौर पर बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण को लेकर नगर निगम की टीम ने तोड़फोड़ की। मामला सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि बंगले को कमर्शियल सैलून और स्पा के लिए लीज पर देने को लेकर भी विवाद चल रहा है। आखिर इस पूरे मामले में क्या-क्या हुआ? जानिए।



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