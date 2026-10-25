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EPFO पेंशनर्स के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत, अब घर बैठे ऐसे बनवाएं अपना DLC

Sun, 25 Oct 2026 04:30 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Sun, 25 Oct 2026 04:30 AM IST
Big relief for EPFO pensioners: Here’s how you can get your DLC (Digital Life Certificate) made from the com
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनभोगियों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए घर बैठे सेवा का लाभ उठाने की जानकारी दी है। इस सुविधा के माध्यम से पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक शाखा, डाकघर या किसी अन्य कार्यालय में जाने की परेशानी से राहत मिल सकती है। EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिए बताया कि पेंशनभोगी अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) से संपर्क करके घर पर ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों और चलने-फिरने में कठिनाई महसूस करने वाले पेंशनभोगियों को सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना अनावश्यक भागदौड़ के अपनी पेंशन से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकें।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र है, जिसके माध्यम से पेंशनभोगी के जीवित होने की पुष्टि की जाती है। पेंशन जारी रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत यह प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। पारंपरिक तरीके में पेंशनभोगियों को संबंधित बैंक शाखा या अन्य अधिकृत केंद्र पर जाकर अपनी पहचान और जीवित होने का सत्यापन कराना पड़ सकता है। लेकिन डिजिटल व्यवस्था ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से तैयार किया जाने वाला यह प्रमाण पत्र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसी तकनीकों की मदद से बनाया जा सकता है। इससे पेंशनभोगियों को दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया में सहूलियत मिलती है और संबंधित संस्थान को भी प्रमाण पत्र की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हो सकती है।

घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनभोगी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ग्राहक सेवा नंबर 033-22029000 पर कॉल करके घर पर डाक कर्मचारी या ग्रामीण डाक सेवक को बुलाने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए IPPB में खाता होना अनिवार्य नहीं है। यह सेवा पात्र IPPB और गैर-IPPB ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है। अनुरोध मिलने के बाद संबंधित डाक कर्मचारी पेंशनभोगी के घर पहुंचकर आवश्यक विवरण और बायोमेट्रिक पहचान का सत्यापन करेगा तथा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करने में मदद करेगा। इस सुविधा के लिए पेंशनभोगी के पास आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही, आधार नंबर का पेंशन वितरित करने वाली संबंधित एजेंसी के रिकॉर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। पेंशनभोगी को अपना पेंशन प्रकार, पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर, पेंशन खाता संख्या और संबंधित विभाग या बैंक की जानकारी भी तैयार रखनी चाहिए। सफलतापूर्वक प्रमाण पत्र बनने के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की ओर से एक विशिष्ट प्रमाण आईडी यानी ‘प्रमाण आईडी’ जारी की जाती है। इसके माध्यम से पेंशनभोगी अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। 


EPFO के अनुसार, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। पेंशनभोगी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, उपलब्ध डिजिटल फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा या संबंधित बैंक शाखा में जाकर निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हालांकि, EPFO की EPS पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए शुरू की गई इस विशेष डोरस्टेप पहल के अंतर्गत सेवा निःशुल्क है। EPFO ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए पेंशनभोगियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देने से बचें और जरूरत पड़ने पर आधिकारिक हेल्पलाइन से जानकारी लें। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों और अस्वस्थ पेंशनभोगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इससे समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और पेंशन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने में आसानी होती है।
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