सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार इस दिन करेगी DA का एलान होगी इतने रुपये की बढ़ोतरी!

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देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 की छमाही के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। त्योहारी सीजन के दौरान उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 21 अक्टूबर 2026 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। दशहरा और अन्य त्योहारों के दौरान अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने की संभावना को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थीं। हालांकि, दी गई जानकारी के अनुसार, इस बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। इससे उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फिलहाल इंतजार करना पड़ रहा है, जो बढ़ती महंगाई के बीच राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं।



21 अक्टूबर की बैठक में DA बढ़ोतरी पर फैसला नहीं होने के बाद अब सभी की नजरें केंद्र सरकार की अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगली बैठक 28 अक्टूबर 2026, बुधवार को हो सकती है। हालांकि, इस तारीख को बैठक होने और उसमें महंगाई भत्ते के प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाने की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठकें अक्सर बुधवार को आयोजित होती हैं, लेकिन जरूरत और प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुसार इनके कार्यक्रम में बदलाव भी किया जा सकता है। कई बार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अतिरिक्त बैठकें भी बुलाई जाती हैं। इसलिए कर्मचारियों को अगली बैठक के कार्यक्रम और उसके एजेंडे से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा।



महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है, जबकि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) में संशोधन के माध्यम से राहत दी जाती है। इन दोनों का उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की घटती क्रय शक्ति पर पड़ने वाले असर को कम करना है। DA और DR में संशोधन आमतौर पर साल में दो बार किया जाता है। जनवरी और जुलाई से प्रभावी होने वाली इन बढ़ोतरी की घोषणाएं अलग-अलग समय पर हो सकती हैं। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी, इसका लाभ कब से मिलेगा और बकाया राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, यह सरकार के आधिकारिक निर्णय पर निर्भर करता है।



फिलहाल, जुलाई 2026 की छमाही के DA संशोधन को लेकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बनी हुई हैं। यदि आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो सरकार इसकी जानकारी आधिकारिक घोषणा के माध्यम से दे सकती है। तब तक बढ़ोतरी के प्रतिशत, घोषणा की तारीख या भुगतान संबंधी किसी भी दावे को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे केंद्र सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें, ताकि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से संबंधित सही जानकारी मिल सके।

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