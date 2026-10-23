{"_id":"6adb11b6bcc0f99b1e039ae6","slug":"bhavika-manglanandan-of-india-delivers-a-stinging-rebuke-to-pakistan-at-the-un-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"'भारत को लेक्चर न दे',UN में PAK की मंगलानंदन ने की गजब बेइज्जती","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}



धार्मिक अल्पसंख्यकों संग बर्ताव को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की तीखी आलोचना की। भारत ने आरोप लगाए कि पाकिस्तान अपने देश के कमजोर समुदायों की रक्षा करने में नाकाम रहा है और उल्टा भारत को धार्मिक आजादी, अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव को लेकर भाषण देने की कोशिश कर रहा है।

... और पढ़ें