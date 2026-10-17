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पीएम मोदी के समर्थन और एलन मस्क पर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या बोला कि किरेन रिजिजू ने भी कर दी तारीफ

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sat, 17 Oct 2026 07:07 PM IST







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पीएम मोदी के समर्थन और एलन मस्क पर दिए गए असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने राष्ट्रीय हित पर समझदारी की बात की है और विपक्ष को उनसे सीखना चाहिए। ... और पढ़ें

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