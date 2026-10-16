{"_id":"6ad23e2895c72483ee09c9ba","slug":"anant-singh-said-while-with-nitish-kumar-i-got-9-murders-committed-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"'नीतीश कुमार के साथ रहकर 9 मर्डर कराए', अनंत सिंह के बयान से बिहार में हड़कंप","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बिहार के मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। अनंत सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि, नीतीश कुमार कुछ नहीं थे तब उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी। नीतीश कुमार के साथ रहते हुए 9 लोगों का वे मर्डर करा चुके हैं।



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