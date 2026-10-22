{"_id":"6ada165c50113363e50c18a6","slug":"akhilesh-yadav-lashed-out-at-the-bjp-after-meeting-azam-khan-in-rampur-jail-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद बीजेपी पर जमकर भड़के अखिलेश यादव","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर जेल में पार्टी नेता आजम खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, "आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे। किसी भी परिवार ने और खास तौर पर किसी राजनीतिक परिवार ने, उतना अन्याय नहीं झेला है जितना कि आजम खान के परिवार ने झेला है।"



अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आजम खान के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। इन झूठे मामलों के कारण उन्हें कई साल जेल में बिताने पड़े हैं।

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