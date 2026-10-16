{"_id":"6ad20cb0bb55eea039036333","slug":"abhijeet-dipke-lehra-do-tiranga-march-delhi-police-action-against-abhijeet-dipke-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"क्या गिरफ्तार होंगे अभिजीत दिपके? दिल्ली पुलिस ने की ये कार्रवाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा से पहले दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम 5 बजे के प्रस्तावित तिरंगा यात्रा से पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम NCP (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के घर पहुंचे, जहां CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ठहरे हुए हैं।

... और पढ़ें