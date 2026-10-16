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क्या गिरफ्तार होंगे अभिजीत दिपके? दिल्ली पुलिस ने की ये कार्रवाई
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Fri, 16 Oct 2026 05:08 PM IST
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा से पहले दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम 5 बजे के प्रस्तावित तिरंगा यात्रा से पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम NCP (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के घर पहुंचे, जहां CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ठहरे हुए हैं।
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