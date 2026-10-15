Saurav Das-Ashutosh Ranka की गिरफ्तारी पर Abhijeet Dipke फिर भड़के | Jantar Mantar | Delhi Police

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के तीन दिन हो गए हैं। इसी बीच कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने गुरुवार को उनकी हिरासत पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों को अपने ही देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और बदलाव के लिए लड़ने की वजह से जेल में डाला गया है।



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