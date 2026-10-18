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कोलकाता के पंडाल हादसे में 17 लोगों की मौत, 35 घायल, अस्पताल पहुंचे सीएम

Sun, 18 Oct 2026 12:14 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Sun, 18 Oct 2026 12:14 AM IST
17 dead, 35 injured in Kolkata pandal accident; CM reaches hospital
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शनिवार शाम दुर्गा पूजा के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया। शहर के चोरबागान इलाके में स्थित शारदा पार्क दुर्गा पूजा पंडाल के निकास द्वार पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। यह घटना दुर्गा पूजा के सप्तमी के दिन हुई, जब मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल पहुंचे थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हादसे में करीब 35 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल बचाकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमसीएच) भेजा गया। इनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

कोलकाता पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार शाम करीब 7:40 बजे गिरिश पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा पार्क पूजा पंडाल के निकास द्वार पर हुई। उस समय इलाके में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के बावजूद पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। बताया जा रहा है कि एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बाहर निकलने और भीड़ के दबाव के कारण वहां अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई। देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और कई लोग इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और बचाव दल की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया तथा उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई।

प्रारंभिक जानकारी में यह आशंका भी जताई गई है कि पंडाल के ढांचे में टूट-फूट होने से स्थिति बिगड़ी हो सकती है। हालांकि, अभी तक इस कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूजा पंडाल को श्रद्धालुओं और अन्य आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस और संबंधित अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने तथा घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए।

दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता में विभिन्न पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में भारी बारिश और अत्यधिक भीड़ के बीच लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस घटना ने पूजा पंडालों में भीड़ प्रबंधन, निकास द्वारों की व्यवस्था और आपातकालीन सुरक्षा उपायों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 35 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों की स्थिति, हादसे के कारण और प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है। इस घटना से जुड़ी संख्या और अन्य विवरणों में आधिकारिक पुष्टि के बाद बदलाव संभव है।


 
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