Firing On Tiger Shroff: टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर दनादन चली गोलियां, वीडियो आया सामने

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Firing On Tiger Shroff: टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर दनादन चली गोलियां, वीडियो आया सामने
मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर गोलीबारी किए जाने की खबर से हड़कंप मच गया है। घटना जुहू इलाके की बताई जा रही है, जहां एक क्लब के सामने फायरिंग हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कई राउंड गोलियां चलाई गईं। राहत की बात ये है कि टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद अभिनेता ने खुद गाड़ी चलाकर दो लोगों को अस्पताल पहुंचाया। उधर, मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रही हैं। अब इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जिम्मेदारी लेने की खबरें भी सामने आ रही हैं।
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