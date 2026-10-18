{"_id":"6ad3ce45d21dc5f2ab0d2c8c","slug":"the-fifth-t20-match-was-abandoned-due-to-rain-the-series-ended-in-a-2-2-draw-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"बारिश के चलते पांचवां टी20 मैच हुआ रद्द, सीरीज 2-2 की बराबरी पर हुई खत्म","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पांचवां और निर्णायक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। शनिवार को बंगलूरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में काफी उत्साह था, लेकिन लगातार बारिश ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया। मैच रद्द होने के साथ ही दोनों टीमों के बीच सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 118 रन बना लिए थे। इसी दौरान बारिश ने एक बार फिर खेल रोक दिया। काफी देर तक मौसम साफ होने और मुकाबला दोबारा शुरू होने का इंतजार किया गया, लेकिन बारिश नहीं रुकने के कारण आखिरकार मैच को रद्द घोषित कर दिया गया।



मुकाबले की शुरुआत से पहले ही मौसम ने बाधा डालनी शुरू कर दी थी। लगातार बारिश के कारण टॉस निर्धारित समय पर नहीं हो सका और इसमें देरी हुई। आखिरकार रात नौ बजे टॉस कराया गया, जबकि मैच की पहली गेंद रात 9:15 बजे फेंकी गई। समय की कमी और मौसम की स्थिति को देखते हुए अंपायरों ने दोनों टीमों के लिए मुकाबला नौ-नौ ओवर का निर्धारित किया। टॉस हारने के बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। छोटे मुकाबले को देखते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही तेजी से रन बनाने की कोशिश की। टीम का लक्ष्य सीमित ओवरों में बड़ा स्कोर खड़ा करना था, ताकि वेस्टइंडीज के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा जा सके।



भारतीय टीम की पारी के दौरान बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज अपनाया और तेजी से रन जुटाने पर ध्यान दिया। हालांकि, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने भी मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की। उन्होंने बीच-बीच में विकेट हासिल कर भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। भारतीय टीम ने 7.4 ओवर में पांच विकेट गंवाकर 118 रन बना लिए थे। इस समय मुकाबला बेहद दिलचस्प स्थिति में पहुंच रहा था, क्योंकि भारतीय पारी के कुछ ओवर अभी बाकी थे और टीम के पास अपना स्कोर और बढ़ाने का मौका था। लेकिन बारिश ने एक बार फिर खेल रोक दिया और खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा।



बारिश रुकने का इंतजार लंबे समय तक जारी रहा। हालांकि, मैदान पर दोबारा खेल शुरू कराने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन सकीं। आखिरकार मैच अधिकारियों ने मुकाबले को रद्द करने का फैसला लिया। इस परिणाम के कारण पांच मैचों की टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया और सीरीज 2-2 से बराबर रही। दोनों टीमों के प्रशंसकों को आखिरी मैच में विजेता का फैसला देखने का अवसर नहीं मिल सका। लगातार बारिश के कारण प्रभावित इस मुकाबले ने एक बार फिर क्रिकेट में मौसम की अहम भूमिका को उजागर किया। भारतीय टीम ने निर्णायक मैच में तेज शुरुआत जरूर की, लेकिन बारिश के कारण सीरीज का अंतिम परिणाम अधूरा रह गया।







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