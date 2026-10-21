{"_id":"6ad7c7b8b6dbbcf2720bc1e7","slug":"india-won-the-third-t20-match-by-92-runs-completing-a-clean-sweep-against-zimbabwe-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"भारत ने 92 रनों से जीता तीसरा टी20 मैच, जिम्बाब्वे के खिलाफ किया क्लीन स्वीप","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 92 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में जिम्बाब्वे का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। मंगलवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन खेल दिखाया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम सात विकेट खोकर केवल 124 रन ही बना सकी। इस तरह भारतीय महिला टीम ने मुकाबला 92 रनों से अपने नाम कर लिया।



भारत की इस शानदार जीत की सबसे बड़ी नायिका कप्तान हरमनप्रीत कौर रहीं, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। हरमनप्रीत ने महज 41 गेंदों पर नाबाद 91 रन बनाए। उनकी विस्फोटक पारी में 10 चौके और पांच छक्के शामिल रहे। उन्होंने कुल 15 बाउंड्री लगाकर भारतीय स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हरमनप्रीत अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक के बेहद करीब पहुंच गईं, लेकिन वह अपने पहले शतक से महज नौ रन दूर रह गईं। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और जिम्बाब्वे के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में मदद की।



हरमनप्रीत कौर की यह पारी कई मायनों में खास रही। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय महिला टीम के लिए चौथे या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए यह दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बताया गया है। इससे पहले हरमनप्रीत ने 2018 टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ यादगार पारी खेलते हुए 103 रन बनाए थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और अनुभव ने एक बार फिर साबित किया कि वह दबाव की परिस्थितियों में टीम को संभालने और बड़े स्कोर तक पहुंचाने की क्षमता रखती हैं।



216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर सकी। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण टीम लक्ष्य से दूर होती चली गई। जिम्बाब्वे की पूरी पारी 20 ओवर में सात विकेट पर 124 रन तक ही पहुंच सकी। भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और टीम को बड़ी जीत दिलाई।



इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने तीन मैचों की सीरीज 3-0 से जीतकर क्लीन स्वीप पूरा किया। स्मृति मंधाना की अगुवाई में टीम के लिए यह सीरीज जीत विशेष महत्व रखती है। पूरे दौरे में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल, मजबूत बल्लेबाजी और प्रभावी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। तीसरे टी20 में मिली 92 रनों की जीत ने सीरीज में भारत के दबदबे को स्पष्ट कर दिया। हरमनप्रीत कौर की धमाकेदार पारी इस मुकाबले की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जिसने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ताकत और प्रतिभा को एक बार फिर सामने रखा।

... और पढ़ें