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Hindi News ›   Video ›   Business ›   Gold and silver prices have crashed; silver has fallen below 2 lakh—a great opportunity for buyers!

सोने-चांदी के दाम हुए क्रैश, 2 लाख के नीचे आई चांदी, खरीदारों की मौज!

Fri, 23 Oct 2026 10:05 AM IST
लोकेंद्र त्यागी वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: लोकेंद्र त्यागी Updated Fri, 23 Oct 2026 10:05 AM IST
Gold and silver prices have crashed; silver has fallen below 2 lakh—a great opportunity for buyers!
सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। एक महीने में सोना करीब 6.20% और चांदी 17% तक सस्ती हो गई है। सोने का भाव ₹1,30,772 प्रति 10 ग्राम (22 कैरेट) और चांदी का रेट ₹1,95,750 प्रति किलो पहुंच गया है। चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता और हॉलमार्क संबंधी प्रमाण जरूर जांचें।
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