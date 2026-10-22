{"_id":"6ad9256ebf1e7567fd04971c","slug":"gold-and-silver-prices-fall-amidst-the-festive-season-find-out-what-the-latest-rates-are-today-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"त्योहारों के बीच सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें आज का ताजा भाव क्या है?","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। रुपये में मजबूती, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले कमजोर संकेतों के कारण दोनों कीमती धातुओं के भाव नीचे आ गए। त्योहारों के सीजन में सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले लोगों के लिए कीमतों में यह गिरावट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, बाजार में आगे कीमतों की दिशा वैश्विक परिस्थितियों, डॉलर की चाल और घरेलू मांग पर निर्भर करेगी।



ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत बुधवार को 1,300 रुपये घटकर 1,49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इस भाव में सभी कर शामिल हैं। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,50,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह एक कारोबारी सत्र में सोने की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली। सोने के भाव में आई कमी का असर उन ग्राहकों की दिलचस्पी पर पड़ सकता है, जो शादी-विवाह, त्योहारों या निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, आभूषण खरीदते समय ग्राहकों को स्थानीय बाजार के भाव, मेकिंग चार्ज और लागू करों का भी ध्यान रखना चाहिए।



सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। लगातार दो कारोबारी सत्रों तक कीमतें स्थिर रहने के बाद बुधवार को चांदी 1,600 रुपये सस्ती होकर 2,13,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 2,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम था। चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट से घरेलू सर्राफा बाजार में दोनों प्रमुख कीमती धातुओं के भाव पर दबाव दिखाई दिया।



LKP सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी रिसर्च एनालिस्ट एवं वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी के मुताबिक, रुपये में मजबूती आने से घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बने रहने से महंगाई बढ़ने की आशंका भी बाजार की चिंता बढ़ा रही है। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 48 पैसे मजबूत होकर 94.43 रुपये के अस्थायी स्तर पर बंद हुआ। डॉलर की मांग को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप को भी रुपये की मजबूती की संभावित वजहों में शामिल किया गया।



कुल मिलाकर, बुधवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट रही। हालांकि, कीमतों में आगे भी गिरावट जारी रहेगी या बाजार में दोबारा तेजी आएगी, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों, रुपये की चाल, कच्चे तेल की कीमतों और निवेशकों की मांग पर निर्भर करेगा। इसलिए सोना-चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को ताजा स्थानीय भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।







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