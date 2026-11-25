वीवो भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप एक्स500 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। इस बार कंपनी पहली बार सीरीज में तीन मॉडल पेश करेगी। इनमें वीवो एक्स500, एक्स500 प्रो और नया एक्स500 प्रो मैक्स शामिल हैं। खास बात है कि टॉप मॉडल में 200MP का पेरिस्कोप कैमरा और 8,000mAh की बैटरी मिलेगी। तीनों फोन 26 नवंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होंगे। इनके साथ वीवो टेलीफोटो एक्सटेंडर किट और नई वॉच जीटी 2 भी पेश की जाएगी।

कब और कितने बजे लॉन्च होगी वीवो एक्स500 सीरीज?

वीवो एक्स500 सीरीज भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होगी। लॉन्च इवेंट दोपहर 12 बजे शुरू होगा। कंपनी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेगी। इस बार कंपनी तीन स्मार्टफोन के अलावा टेलीफोटो एक्सटेंडर किट और वीवो वॉच जीटी 2 भी पेश करेगी। नया प्रो मैक्स मॉडल सीरीज का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन होगा।

वीवो एक्स500 के फीचर्स

वीवो एक्स500 सीरीज का बेस मॉडल 6.31 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा। इसमें 1.5K रेजॉल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट और 4,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। फोन में फ्लैट एज और पतले बेजल्स दिए गए हैं।

परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600M प्रोसेसर मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में तीन रियर कैमरे होंगे।

- 50MP सोनी लाइटिया 828 प्राइमरी कैमरा

- 64MP टेलीफोटो कैमरा

- 50MP सैमसंग JN1 अल्ट्रा-वाइड कैमरा

फोन में 7,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें एंड्रॉयड 17 पर आधारित ओरिजिनओएस 7 मिलेगा। फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आएगा। इसका वजन 211 ग्राम है और यह व्हाइट, ग्रे और ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा।

Vivo X500 - फोटो : Vivo

वीवो एक्स500 प्रो के फीचर्स

वीवो एक्स500 प्रो में 6.36 इंच का BOE Q11 LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 1.5K रेजॉल्यूशन, 144Hz डायनामिक रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 प्रो प्रोसेसर दिया जाएगा।

कैमरा सेटअप में तीन सेंसर मिलेंगे।

- 50MP सोनी लाइटिया L910 प्राइमरी कैमरा

- 64MP सोनी लाइटिया 610 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा

- 50MP सैमसंग JN5 अल्ट्रा-वाइड कैमरा

इसमें 3.5x ऑप्टिकल जूम और OIS सपोर्ट मिलेगा। फोन टेलीफोटो एक्सटेंडर किट को भी सपोर्ट करेगा। इसकी मदद से दूर की चीजों की ज्यादा डिटेल वाली तस्वीरें ली जा सकेंगी।

वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसमें 240fps पर 4K वीडियो और 10-bit 4:2:2 रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा। फोन में 6,510mAh की बैटरी है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसका वजन 197 ग्राम है।

वीवो एक्स500 प्रो मैक्स के फीचर्स

वीवो एक्स500 प्रो मैक्स सीरीज का सबसे प्रीमियम मॉडल होगा। इसमें 6.85 इंच का BOE Q11 LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। स्क्रीन 1,440 × 3,168 पिक्सल रेजॉल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करेगी।

इसका सबसे बड़ा आकर्षण कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP सोनी लाइटिया L910 प्राइमरी सेंसर के साथ 200MP सैमसंग ISOCELL HP0 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। इसके अलावा 50MP का सैमसंग JN5 अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी दिया जाएगा।

फोन के कैमरे में 3.5x ऑप्टिकल जूम और CIPA 7.0 स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 30fps पर 8K और 240fps पर 4K रिकॉर्डिंग का विकल्प होगा।

बैटरी की बात करें तो इसमें 8,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलेगी। यह 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी। फोन का वजन 229 ग्राम होगा।

वीवो एक्स500 सीरीज की एक्सपेक्टेड कीमत

वीवो एक्स500 सीरीज की कीमत को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, लीक हुई रिटेल कीमतों के मुताबिक, नई सीरीज पिछले एक्स300 मॉडल्स की तुलना में महंगी हो सकती है। इसकी एक वजह स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत बताई जा रही है।

कंपनी इस सीरीज के जरिए प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। तीन अलग-अलग मॉडल पेश करने से ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से फोन चुनने का विकल्प मिलेगा। इसकी कीमत और बिक्री से जुड़ी जानकारी लॉन्च इवेंट में सामने आएगी।