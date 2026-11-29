स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अब सैमसंग रोबोटिक्स की दुनिया में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रही है। दक्षिण कोरिया की इस टेक कंपनी ने ह्यूमनॉइड रोबोट का एक प्रोटोटाइप तैयार किया है। कंपनी इसे जनवरी 2027 में अमेरिका के लास वेगास में होने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES 2027) में पेश कर सकती है। इसके साथ ही सैमसंग की टक्कर टेस्ला, चीन की यूनिट्री और हुंडई की बोस्टन डायनेमिक्स जैसी कंपनियों से होगी।

सियोल में बोर्ड के सामने हुआ सफल डेमो

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग ने पिछले सप्ताह अपने बोर्ड के सामने इस रोबोट का प्रदर्शन किया था। यह डेमो सियोल स्थित कंपनी के रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर में हुआ। इसमें रोबोट ने अपने पूरे शरीर को नियंत्रित करने के साथ हाथों और बाजुओं से चीजों को उठाने और उन्हें इधर-उधर रखने की क्षमता दिखाई। इस दौरान कंपनी के सह-CEO टीएम रोह भी मौजूद थे। हालांकि, सैमसंग ने अभी इस रोबोट को लेकर आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है।

सैमसंग के रोबोट में हाथों की मूवमेंट पर खास फोकस

सैमसंग का मुख्य फोकस रोबोट के हाथों को ज्यादा सटीक और उपयोगी बनाने पर है। किसी रोबोट के लिए चलना, झुकना या सामान उठाना एक बात है, लेकिन छोटी चीज को सही तरीके से पकड़ना, उसे घुमाना और तय जगह पर रखना काफी मुश्किल काम है।

यह क्षमता खासतौर पर फैक्ट्रियों में जरूरी है, जहां रोबोट को लगातार एक जैसे काम बिना गलती के करने होते हैं। सैमसंग की रोबोटिक्स रिसर्च यूनिट के प्रमुख क्रिस हाउजर ने सितंबर में रॉयटर्स को बताया था कि फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले रोबोट की सफलता दर 99% होना भी पर्याप्त नहीं है। प्रोडक्शन लाइन पर इस्तेमाल के लिए इसकी सटीकता 99.99% तक होनी चाहिए। यानी औद्योगिक इस्तेमाल में छोटी-सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है।

टेस्ला ऑप्टिमस से कैसे अलग होगा सैमसंग का रोबोट?