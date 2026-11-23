Samsung Galaxy S25 Ultra Price Drop: सैमसंग का प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy S25 Ultra अब फ्लिपकार्ट पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है। भारत में 1,29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ यह फोन बैंक और एक्सचेंज ऑफर के बाद 50,009 रुपये में खरीदा जा सकता है। हालांकि, इस कीमत का फायदा कुछ शर्तों के साथ मिलेगा। फोन में 200MP कैमरा, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और Galaxy AI जैसे फीचर मिलते हैं।

फोन पर करें 43,050 रुपये की बंपर बचत

Samsung Galaxy S25 Ultra के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को भारत में 1,29,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। फिलहाल फ्लिपकार्ट पर यह फोन 86,949 रुपये में लिस्टेड है। यानी लॉन्च कीमत के मुकाबले फोन पर सीधे 43,050 रुपये की छूट मिल रही है। यह करीब 33 फीसदी की कटौती है।

इसके अलावा ग्राहक बैंक और एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर कीमत और कम कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर आईफोन 13 प्रो मैक्स एक्सचेंज करने पर 34,300 रुपये तक की वैल्यू दिखाई जा रही है। वहीं, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक या फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 2,633 रुपये का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट मिल सकता है। इसके साथ 7 रुपये का सुपरकॉइन बेनिफिट भी दिया जा रहा है।

50,009 रुपये में कैसे खरीदें Galaxy S25 Ultra?

फ्लिपकार्ट के Buy Now सेक्शन में सभी बताए गए ऑफर जोड़ने के बाद फोन की प्रभावी कीमत 50,009 रुपये दिखाई गई है। हालांकि, यह कीमत हर ग्राहक के लिए एक जैसी नहीं होगी। एक्सचेंज वैल्यू पुराने फोन के मॉडल, उसकी कंडीशन और पात्रता पर निर्भर करती है। अगर आपके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स नहीं है या आपका फोन एक्सचेंज ऑफर की शर्तें पूरी नहीं करता, तो आपको अलग वैल्यू मिल सकती है।

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की कीमत और ऑफर

ऑफर की डिटेल कीमत लॉन्च कीमत ₹1,29,999 फ्लिपकार्ट पर मौजूदा कीमत ₹86,949 सीधा डिस्काउंट ₹43,050 आईफोन 13 प्रो मैक्स पर एक्सचेंज वैल्यू ₹34,300 तक बैंक डिस्काउंट ₹2,633 सुपरकॉइन बेनिफिट ₹7 सभी ऑफर के बाद प्रभावी कीमत ₹50,009

Samsung Galaxy S25 Ultra के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

सैमसंग Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच का QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर मिलता है। यहां बताए गए वेरिएंट में 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है।

प्रीमियम हैं कैमरा फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें Galaxy AI फीचर्स मिलते हैं, जिनकी मदद से यूजर को रोजमर्रा के कई कामों में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का नया अनुभव मिलता है। फोन में S Pen सपोर्ट और Samsung Knox सिक्योरिटी भी दी गई है। बैटरी की बात करें तो Galaxy S25 Ultra में 5,000mAh की बैटरी मिलती है।

इस बात का रखें ध्यान

खरीदारी से पहले ध्यान रखें कि 50,009 रुपये की कीमत एक्सचेंज और बैंक ऑफर सहित दिखाई गई प्रभावी कीमत है। एक्सचेंज वैल्यू और बैंक डिस्काउंट की पात्रता अलग-अलग हो सकती है। इसलिए भुगतान करने से पहले फ्लिपकार्ट पर अपने पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू और लागू ऑफर जरूर जांच लें।