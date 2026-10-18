रेडमैजिक 12 प्रो का काउंटडाउन शुरू: 8400mAh बैटरी और 185Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है नया गेमिंग फोन

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Sun, 18 Oct 2026 10:58 AM IST

सार टेक्नोलॉजी गेमिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन खबर है! RedMagic 12 Pro अपनी दमदार 8400mAh बैटरी और शक्तिशाली Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर के साथ 3 नवंबर को ग्लोबल मार्केट में तहलका मचाने आ रहा है। यह फोन बेहतरीन कूलिंग सिस्टम और शानदार AMOLED डिस्प्ले से लैस होगा। चीन में पहले ही लॉन्च हो चुके इस फोन के ग्लोबल लॉन्च और फीचर्स की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

रेडमैजिक 12 प्रो जल्द ही ग्लोबल मार्केट में होगा लॉन्च। - फोटो : Redmagic

स्मार्टफोन गेमिंग की दुनिया में तहलका मचाने के लिए मशहूर टेक ब्रांड RedMagic अपना नया फ्लैगशिप डिवाइस, RedMagic 12 Pro, ग्लोबल मार्केट में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीनी मार्केट में 'RedMagic 12 Pro+' के नाम से धूम मचाने के बाद, अब यह शानदार स्मार्टफोन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी पेश करेगा। इसके ग्लोबल लॉन्च की तारीख कन्फर्म हो गई है और फोन को लेकर लाइव हुई माइक्रोसाइट ने इसके कई धांसू स्पेसिफिकेशंस से पर्दा उठा दिया है। आइए, इस अपकमिंग गेमिंग बीस्ट के फीचर्स पर विस्तार से नजर डालते हैं।

अल्ट्रा-स्मूथ डिस्प्ले से होगा लैस

इस गेमिंग स्मार्टफोन में एक शानदार AMOLED पैनल दिया जाएगा, जो 185Hz के अल्ट्रा-स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। गेमिंग के दौरान बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देने के लिए इसके बेजल्स को बेहद पतला (Thin Bezels) रखा गया है, जिससे स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो काफी शानदार होगा।

नेक्स्ट-लेवल परफॉर्मेंस और गेमिंग चिप

RedMagic 12 Pro की सबसे बड़ी खासियत इसकी दमदार परफॉर्मेंस है। यह फोन लेटेस्ट और बेहद शक्तिशाली 'Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6' चिपसेट से लैस होगा, जिसे 2nm प्रोसेसर तकनीक पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही, फोन में गेमिंग को और अधिक स्मूथ बनाने के लिए एक डेडिकेटेड सपोर्टिव चिप, REDMAGIC R5, भी दी गई है। यह दमदार कॉम्बिनेशन हैवी ग्राफिक्स वाले गेम्स को मक्खन की तरह चलाने का वादा करता है।

एडवांस कूलिंग सिस्टम

एक डेडिकेटेड गेमिंग फोन होने के नाते, इसमें हीटिंग की समस्या को दूर करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। RedMagic 12 Pro में अत्याधुनिक 'डुअल लूप लिक्विड कूलिंग सिस्टम' (Dual-loop Liquid Cooling System) मिलेगा। इसके अलावा, एक अपग्रेडेड टर्बो फैन और 'Liquid Metal 4.0' तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है, जो लंबे गेमिंग सेशंस के दौरान भी फोन को बिल्कुल ठंडा रखेगा।

8400mAh की जंबो बैटरी

गेमिंग के दौरान फोन की बैटरी जल्दी खत्म न हो, इसके लिए इसमें 8400mAh की एक विशाल बैटरी दी गई है। यह फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी मॉडल (Pro+) की तुलना में ग्लोबल मॉडल की चार्जिंग स्पीड थोड़ी कम हो सकती है।

फोन से क्या होंगी उम्मीदें?

कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि RedMagic 12 Pro का ग्लोबल लॉन्च 3 नवंबर को होगा। इसकी माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है, जो फोन की एक झलक पेश करती है। भले ही RedMagic 12 Pro के फुल स्पेसिफिकेशंस का आधिकारिक तौर पर लिस्ट होना बाकी है, लेकिन इसके ज्यादातर फीचर्स चीनी मॉडल के समान ही होंगे। हालांकि, रीजनल मार्केट्स के हिसाब से कुछ मामूली बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

गेमर्स के लिए यह फोन एक शानदार तोहफा साबित हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह ग्लोबल मार्केट में किस कीमत पर लॉन्च होता है।