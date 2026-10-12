वनप्लस 16: 9000 एमएएच बैटरी, 200एमपी कैमरा और 100वॉट की चार्जिंग के साथ आज देगा दस्तक, जानें कीमत और फीचर्स

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Mon, 12 Oct 2026 09:17 AM IST

सार टेक्नोलॉजी वनप्लस का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 16 आज चीन में लॉन्च होने जा रहा है। फोन में 9000mAh की बड़ी बैटरी, 200MP का कैमरा और चुनिंदा गेम्स में 185Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलने की जानकारी सामने आई है। गेमर्स के लिए इसमें खास असिस्टेंट भी दिया जाएगा। लॉन्च से पहले फोन के फीचर्स के साथ संभावित कीमत भी लीक हो गई है।

OnePlus 16 - फोटो : वनप्लस

वनप्लस अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 16 आज यानी 12 अक्टूबर को चीन में लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के कई खास फीचर्स की जानकारी दी है। इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ दमदार प्रोसेसर मिलने की बात सामने आई है। इसके अलावा, गेमर्स के लिए खास असिस्टेंट और 200MP का मुख्य कैमरा भी इसकी बड़ी खूबियों में शामिल हो सकते हैं।

फोन की सबसे खास बात इसकी 9000mAh की बैटरी बताई जा रही है। इसके साथ 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की जानकारी है। हालांकि, कंपनी ने अभी फोन की आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है।

OnePlus 16 में मिलेगा खास गेमिंग असिस्टेंट

OnePlus 16 को गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। फोन में एक नया गेमिंग असिस्टेंट मिलेगा, जिसमें गेम खेलने के अनुभव को बेहतर बनाने वाले कई टूल दिए जाएंगे।

इसमें शूटिंग गेम्स के विजुअल्स को बेहतर बनाने, वॉयस चैट के दौरान आसपास के शोर को कम करने और गेम खेलते समय खास लाइटिंग इफेक्ट देने जैसे फीचर्स शामिल होंगे। इससे ऑनलाइन गेम खेलते समय दोस्तों से बातचीत करना आसान हो सकता है।

फोन में एक खास इन-गेम कैमरा भी दिया जाएगा। हालांकि, इसके इस्तेमाल और काम करने के तरीके से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

Snapdragon प्रोसेसर से मिलेगी तेज परफॉर्मेंस

लीक हुई जानकारी के मुताबिक, OnePlus 16 में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया जा सकता है। यह प्रोसेसर फोन को तेज परफॉर्मेंस देने के साथ हैवी गेम्स चलाने में मदद कर सकता है।

इसके अलावा, स्मार्टफोन में Fengchi Gaming Core और G3 नेटवर्क चिप मिलने की जानकारी है। Fengchi Gaming Core का काम गेमिंग के दौरान परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करना होगा। वहीं, G3 नेटवर्क चिप कनेक्टिविटी से जुड़े अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दी जा सकती है।

OnePlus 16 ग्लेशियर बैटरी से होगा लैस - फोटो : वनप्लस

9000mAh की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग

OnePlus 16 में 9000mAh की Glacier Battery मिलने की जानकारी है। कंपनी के मुताबिक, यह वनप्लस के किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन में दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी बैटरी होगी।

तुलना करें तो OnePlus 15 में 7300mAh की बैटरी दी गई थी। इस हिसाब से नए फोन की बैटरी क्षमता करीब 23 फीसदी ज्यादा होगी। बड़ी बैटरी से गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे कामों के दौरान बार-बार चार्जिंग की जरूरत कम हो सकती है।

चार्जिंग के लिए फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

185Hz तक रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले

OnePlus 16 में 6.78 इंच की फ्लैट डिस्प्ले दी जा सकती है। यह BOE के साथ मिलकर तैयार की गई चौथी पीढ़ी की Oriental Screen होगी। इसकी स्क्रीन सामान्य इस्तेमाल के दौरान 165Hz तक के रिफ्रेश रेट पर काम कर सकेगी।

वहीं, कुछ चुनिंदा गेम्स में रिफ्रेश रेट 185Hz तक पहुंच सकता है। हाई रिफ्रेश रेट से स्क्रीन पर मूवमेंट ज्यादा स्मूद दिखाई दे सकता है, जिससे गेमिंग का अनुभव बेहतर हो सकता है।

200MP का मुख्य कैमरा, 50MP के तीन कैमरे

कैमरा के मामले में भी OnePlus 16 में कई बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। फोन के पिछले हिस्से में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की जानकारी है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ 200MP का मुख्य कैमरा दिया जा सकता है।

इसके अलावा, फोन में 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की बात कही गई है। टेलीफोटो कैमरा 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट कर सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है।

अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और कई IP रेटिंग

OnePlus 16 में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा सकता है। इससे यूजर्स फिंगरप्रिंट की मदद से फोन को अनलॉक कर सकेंगे।

इसके अलावा, फोन के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग का भी जिक्र किया गया है। ये रेटिंग धूल और पानी से सुरक्षा के अलग-अलग स्तरों को दर्शाती हैं। हालांकि, फोन की वास्तविक सुरक्षा और इस्तेमाल से जुड़ी शर्तों की पुष्टि आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही होगी।

OnePlus 16 की एक्सपेक्टेड कीमत

वनप्लस ने अभी OnePlus 16 की आधिकारिक कीमत का एलान नहीं किया है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट में फोन के अलग-अलग वेरिएंट की संभावित कीमत 4,999 युआन से लेकर 5,499 युआन बताई गई है, जो भारतीय मुद्रा में 72,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच बैठती है। फोन की आधिकारिक कीमत और भारत में लॉन्च से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।