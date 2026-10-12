वनप्लस 15 में ऑक्सीजन ओएस 16 या कलरओएस 17: कौन-सा अपडेट है बेहतर? जानें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Mon, 12 Oct 2026 11:01 PM IST

सार टेक्नोलॉजी वनप्लस 15 यूजर्स को अब OxygenOS 16 पर बने रहने या नए ColorOS 17 Beta पर जाने का विकल्प मिल रहा है। इस बदलाव के साथ नए एनिमेशन, यूजर इंटरफेस में सुधार और AI फीचर्स आने की उम्मीद है। हालांकि, बीटा वर्जन में बग की आशंका भी है। ऐसे में सवाल है कि क्या अभी अपग्रेड करना सही रहेगा या स्थिर अपडेट का इंतजार करना बेहतर होगा?

OnePlus 15 में मिलने लगा कलरओएस 17 का अपडेट - फोटो : OnePlus

वनप्लस के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए सॉफ्टवेयर से जुड़ा एक बड़ा बदलाव सामने आया है। कंपनी ने अपने मौजूदा फ्लैगशिप स्मार्टफोन वनप्लस 15 के लिए कलरओएस 17 बीटा अपडेट का विकल्प दिया है। भारत समेत चीन के बाहर के बाजारों में यूजर्स इस बीटा प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब यूजर्स के सामने सवाल है कि उन्हें नए सॉफ्टवेयर पर जाना चाहिए या ऑक्सीजनओएस 16 का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए।

दरअसल, वनप्लस और ओप्पो ने अपने सॉफ्टवेयर सपोर्ट को एक साथ लाने की योजना बनाई है। इसके बाद वनप्लस के सॉफ्टवेयर में कलरओएस की भूमिका बढ़ रही है। इस फैसले से कुछ यूजर्स निराश हैं, क्योंकि ऑक्सीजनओएस को लंबे समय से वनप्लस फोन की अलग पहचान माना जाता रहा है। हालांकि, दोनों कंपनियों की रिसर्च और डेवलपमेंट टीमों के साथ काम करने से भविष्य में सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

OnePlus 15 में ColorOS 17 के साथ क्या बदलेगा?

वनप्लस ने फिलहाल वनप्लस 15 के लिए कलरओएस 17 का बीटा अपडेट उपलब्ध कराया है। कंपनी के मुताबिक, इस अपडेट में नए एनिमेशन, यूजर इंटरफेस में बदलाव और AI से जुड़े फीचर्स मिल सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन बदलावों की पूरी सूची साझा नहीं की है।

यह अपडेट एंड्रॉयड 17 पर आधारित है। बीटा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए यूजर्स को खुद रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं, कलरओएस 17 के स्थिर यानी स्टेबल वर्जन को कब जारी किया जाएगा, इसकी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

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क्या अभी ColorOS 17 पर अपग्रेड करना चाहिए?

इसका जवाब आपकी जरूरत और नए फीचर्स को आजमाने की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपको नए सॉफ्टवेयर के फीचर्स सबसे पहले इस्तेमाल करना पसंद है और आप शुरुआती दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो कलरओएस 17 बीटा आजमा सकते हैं।

लेकिन अगर वनप्लस 15 आपका रोजमर्रा का मुख्य फोन है और आप चाहते हैं कि सभी फीचर्स बिना किसी परेशानी के काम करें, तो अभी इंतजार करना बेहतर होगा। बीटा वर्जन में बग, ऐप की दिक्कतें या कुछ फीचर्स के सही तरीके से काम नहीं करने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए स्थिर अपडेट जारी होने के बाद अपग्रेड करने का फैसला ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है।

OxygenOS 16 इस्तेमाल करने वालों को मिलते रहेंगे अपडेट

वनप्लस ने साफ किया है कि जो यूजर्स ऑक्सीजनओएस 16 पर बने रहना चाहते हैं, उन्हें भी कंपनी की ओर से तय अवधि तक मेंटेनेंस और सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। यानी सिर्फ नए सॉफ्टवेयर के विकल्प आने से पुराने वर्जन पर बने रहने वालों को तुरंत फोन बदलने या अपडेट करने की जरूरत नहीं है।

दूसरी ओर, अगर आप भविष्य में नए ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड पाना चाहते हैं, तो कलरओएस 17 पर जाना एक विकल्प हो सकता है। कंपनी ने कलरओएस 17 से वापस ऑक्सीजनओएस पर लौटने का विकल्प भी बताया है। हालांकि, ऐसा करने से पहले दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर रोलबैक की प्रक्रिया में फोन का डेटा मिटने का जोखिम हो सकता है।

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OnePlus 15 यूजर्स के लिए क्या है सही फैसला?