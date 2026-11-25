प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मोटोरोला (Motorola) पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि उसका नया अल्ट्रा-फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature 27 भारत में 9 दिसंबर 2026 को लॉन्च होने जा रहा है। इस खास इवेंट में फोन के साथ कंपनी की नई स्मार्टवॉच Moto Watch Ultra भी भारतीय बाजार में दस्तक देगा। मोटोरोला ने इसके लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जिससे लॉन्च से पहले ही इसके कुछ फीचर्स सामने आ गए हैं।

कितनी हो सकती है कीमत?

इस नए फ्लैगशिप फोन की कीमत को लेकर टेक बाजार में काफी चर्चा है। रिपोर्ट्स और लीक्स के मुताबिक, भारत में इसकी कीमत 95,000 रुपये से शुरू होकर 1,30,000 रुपये तक जा सकती है। बता दें कि जनवरी 2026 में लॉन्च हुए पहले Motorola Signature मॉडल की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये थी। ऐसे में नया वेरिएंट कहीं ज्यादा प्रीमियम रेंज में उतारा जाएगा।

मोटोरोला सिग्नेचर 27 के स्पेसिफिकेशन (Motorola Signature 27 Specifications)

एल्युमिनियम फ्रेम के साथ तगड़ा स्क्रीन प्रोटेक्शन (Motorola Signature 27 Design and Screen Protection)

डिजाइन के मामले में मोटोरोला ने इस फोन से कोई समझौता नहीं किया है। फोन के पिछले हिस्से पर एक बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें चार सेंसर्स और एक एलईडी फ्लैश दिया गया है। इसके स्लिम एल्युमिनियम फ्रेम और घुमावदार किनारों के कारण इसे पकड़ना काफी आसान है।

कैमरा पैनल में सिरेमिक और ब्रश्ड एल्युमिनियम का शानदार कॉम्बिनेशन दिया गया है। मजबूती के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 3, IP68/IP69 वॉटर-डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग और मिलिट्री ग्रेड (MIL-STD-810H) सर्टिफिकेशन दिया गया है।

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.8 इंच का एक्सट्रीम Tandem OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 12,000 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस है, जिसका मतलब है कि कड़ी धूप में भी फोन की स्क्रीन एकदम शीशे की तरह साफ नजर आएगी।

आर्कटिकमेश कूलिंग सिस्टम से होगा लैस (Motorola Signature 27 Processor and Cooling System)

Motorola Signature 27 स्मार्टफोन नए और बेहद ताकतवर Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट से लैस है। भारी गेमिंग और एआई टास्क के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें मोटोरोला का खास आर्कटिकमेश (ArcticMesh) कूलिंग सिस्टम दिया गया है। यह सिस्टम डायमंड-इन्फ्यूज्ड थर्मल जेल, लिक्विड मेटल, कॉपर मेश और पिछले मॉडल्स के मुकाबले 40% बड़े 3D वेपर चैंबर के साथ आता है, जो गर्मी को तेजी से बाहर निकालता है।

200MP कैमरे के साथ फोटोग्राफी का नया अनुभव (Motorola Signature 27 Camera)

फोटोग्राफी के दीवानों के लिए यह फोन किसी डीएसएलआर (DSLR) से कम नहीं है। इसके रियर सेटअप में 50MP का मुख्य लेंस (Lytia 910), 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और मोशन कैप्चर को बेहतर बनाने के लिए एक डेडिकेटेड 'एक्शन सेंसर' दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान रंगों और टोन को रियल-टाइम में ऑटोमैटिकली एडजस्ट करने के लिए इसमें मोटोरोला का एआई-पावर्ड वीडियो एन्हांसमेंट इंजन भी मौजूद है।

बैटरी, सॉफ्टवेयर और एआई फीचर्स (Motorola Signature 27 Battery, Software, AI Features)

इस पावरहाउस को चलाने के लिए 7,000mAh की विशाल बैटरी दी गई है, जो 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। साथ ही, यह 5W रिवर्स वायरलेस और 4.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी ऑफर करता है। बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए यह मोटोरोला का पहला फोन है जिसमें B&O ऑडियो का सपोर्ट है।

सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर, यह लेटेस्ट एंड्रॉइड 17 (Android 17) पर काम करता है और कंपनी ने इसमें पूरे 7 साल के ओएस (OS) अपग्रेड का वादा किया है। इसमें गूगल जेमिनी (Google Gemini) का गहरा इंटीग्रेशन है। जेमिनी ओमनी और लीरिया (Lyria) जैसे एआई टूल्स की मदद से यूजर्स साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या तस्वीरों को प्रोफेशनल वीडियो और म्यूजिक ट्रैक्स में बदल सकते हैं।

7 साल तक मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट

सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन एंड्रॉयड 17 पर काम कर सकता है। मोटोरोला इसमें 7 साल तक ओएस अपग्रेड देने का वादा कर सकती है। इससे फोन लंबे समय तक नए फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें गूगल जेमिनी का इंटीग्रेशन भी मिलेगा। जेमिनी ओमनी और लीरिया जैसे एआई टूल्स की मदद से यूजर्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या तस्वीरों से वीडियो और म्यूजिक तैयार कर सकेंगे।

मोटोरोला सिग्नेचर 27 के साथ कंपनी प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। इसकी कीमत, उपलब्धता और सभी फीचर्स की आधिकारिक जानकारी 9 दिसंबर को लॉन्च के दौरान सामने आएगी।