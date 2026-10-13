आईकू फैंस का इंतजार खत्म: 185Hz डिस्प्ले और Q3 गेमिंग चिप के साथ आ रहा निओ 12, भारत में लॉन्च पर बड़ा अपडेट

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Tue, 13 Oct 2026 06:04 PM IST

सार टेक्नोलॉजी गेमिंग स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचाने के लिए iQOO अपने नए 'मॉन्स्टर' iQOO Neo12 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फोन में 185Hz रिफ्रेश रेट वाला शानदार 2K डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 9,000mAh की विशाल बैटरी मिलेगी। क्या यह स्मार्टफोन भारत में दस्तक देगा? आइए इसके धांसू फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स पर एक नजर डालें।

iQOO Neo12 - फोटो : iQOO

गेमिंग के लिए दमदार स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे यूजर्स को आईकू जल्दी ही एक नई खुशखबरी दे सकती है। जानकारी के मुताबिक, चीन में अपकमिंग iQOO Neo12 की डीटेल्स कन्फर्म हो गई हैं। कंपनी ने साफ कर दिया है कि इस महीने के अंत में लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन में हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, फ्लैगशिप प्रोसेसर और पहले से कहीं बड़ी बैटरी मिलने वाली है।

डिस्प्ले और डिजाइन: मिलेगा नेक्स्ट-लेवल विजुअल एक्सपीरियंस

iQOO ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि Neo12 में चीनी मैन्युफैक्चरर Visionox का 2K OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 185Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। यह स्मार्टफोन Visionox के लेटेस्ट फोर्थ-जेनरेशन p-TSF मटीरियल का इस्तेमाल करने वाला पहला डिवाइस होगा। यह तकनीक कलर रिप्रोडक्शन को बेहतर बनाने, पावर की खपत कम करने और डिस्प्ले की लाइफ बढ़ाने का काम करती है।

टीजर इमेजेस से पता चलता है कि फोन में स्लिम और एक समान बेजल्स के साथ एक फ्लैट पैनल होगा, जिसमें पंच-होल सेल्फी कैमरा मिलेगा। इसके अलावा, फोन के रियर पैनल का डिजाइन रेड-एंड-ब्लैक थीम पर आधारित है। टीजर में एक बड़े सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल और वेंट-जैसे एलीमेंट की झलक मिली है, जिस पर "मॉन्सटर इंसाइड" लिखा है, जो इसकी हैवी-ड्यूटी गेमिंग परफॉर्मेंस की ओर इशारा करता है।

परफॉर्मेंस और बैटरी: गेमर्स की पहली पसंद

iQOO Neo12 पूरी तरह से एक पावरहाउस साबित होने वाला है।

प्रोसेसर: इसमें क्वालकॉम का धांसू Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा।

गेमिंग चिप और कूलिंग: गेमिंग को स्मूथ बनाने के लिए iQOO की इन-हाउस Q3 गेमिंग चिप और एक्टिव फैन के साथ एक नया 'आइस-डोम कूलिंग सिस्टम' (Ice-Dome cooling system) मिलेगा।

बैटरी: पावर बैकअप के लिए इसमें 9,000mAh की विशाल बैटरी होगी, जो इसके पिछले मॉडल iQOO Neo11 (7,500mAh) से काफी बड़ा अपग्रेड है।

रिफ्रेश रेट में बड़ा उछाल

185Hz का रिफ्रेश रेट इस फोन को एक अलग लीग में ले जाता है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रिफ्रेश रेट पूरे सिस्टम पर काम करेगा या फिर सिर्फ सपोर्टेड गेम्स तक सीमित रहेगा। मार्केट में इसका सीधा मुकाबला OnePlus 16 से हो सकता है, जो सिस्टम-वाइड 165Hz और कुछ गेम्स के लिए 185Hz रिफ्रेश रेट ऑफर करता है।

भारत में कब उपलब्ध होगा फोन?

चीन में इस स्मार्टफोन के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और 14 अक्टूबर को होने वाले इवेंट में इसके और भी फीचर्स से पर्दा उठने की उम्मीद है। गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार, फोन में 16GB रैम, Android 17 पर आधारित OriginOS 7 और Adreno 840 GPU मिल सकता है।

रिपोर्ट्स की मानें तो ग्लोबल मार्केट में यह फोन iQOO 16R के नाम से आ सकता है। जहां तक भारत में इसके लॉन्च का सवाल है, अभी तक कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन टिपस्टर्स का दावा है कि यह भारत में जरूर दस्तक देगा। चूंकि भारत में Neo11 लॉन्च नहीं हुआ था और Neo10 को आए हुए एक साल से ज्यादा हो गया है, ऐसे में iQOO Neo12 भारतीय गेमर्स के लिए एक परफेक्ट और बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है।