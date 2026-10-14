गूगल का नया एआई मॉडल जेमिनी 4 आर्गन लॉन्च: कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंस के मुश्किल काम करेगा आसान

गूगल ने महीनों के इंतजार और डीपमाइंड में लीडरशिप बदलाव के बाद अपना सबसे ताकतवर AI मॉडल Gemini 4 Argon लॉन्च कर दिया है। यह नया मॉडल कोडिंग, फाइनेंस, साइंस और साइबर सिक्योरिटी में जटिल कामों को तेजी से निपटाने के लिए तैयार किया गया है। OpenAI और Anthropic को कड़ी टक्कर देने आए इस मॉडल के साथ गूगल ने वैज्ञानिकों को भी बड़ा तोहफा दिया है।