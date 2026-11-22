गूगल जेमिनी का इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब भारतीय यूजर्स बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के AI Tasks फीचर का फायदा उठा सकेंगे। इसकी मदद से जेमिनी सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देगा, बल्कि कई लेवल में होने वाले काम खुद पूरा करेगा। इतना ही नहीं, यूजर्स इसे रोजाना या तय समय पर दोहराए जाने वाले काम भी सौंप सकते हैं। आइए जानते हैं गूगल के इस फ्री एआई टूल का कैसे फायदा उठाया जा सकता है।

भारत में फ्री यूजर्स को मिला Gemini Tasks फीचर

गूगल ने 17 नवंबर को Gemini Tasks फीचर का एलान किया था। अब इसे भारत समेत छह देशों में यूजर्स के लिए मुफ्त रोलआउट किया जा रहा है। भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के यूजर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए Google AI का पेड सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी नहीं होगा।

सामान्य तौर पर जेमिनी चैट से कोई सवाल पूछने पर वह एक जवाब देता है। लेकिन टास्क फीचर इससे आगे काम करता है। इसमें यूजर किसी बड़े काम की जिम्मेदारी एआई को सौंप सकता है। इसके बाद जेमिनी बैकग्राउंड में उस काम के अलग-अलग लेवल में पूरे करता है और काम पूरा होने पर यूजर को नोटिफिकेशन भेजता है।

फ्री यूजर्स के लिए यह फीचर गूगल के Hydrogen 4 मॉडल पर काम करेगा।

जेमिनी टास्क क्या है?

Gemini Tasks गूगल के AI असिस्टेंट का एक फीचर है, जिसकी मदद से आप जेमिनी को कोई काम सौंपकर उसे बैकग्राउंड में पूरा करवा सकते हैं। यानी अब जेमिनी सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने या जानकारी देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके निर्देशों के अनुसार कई चरणों वाले काम भी कर सकेगा।

उदाहरण के लिए, आप जेमिनी से कह सकते हैं कि हर सुबह आपके ईमेल और गूगल कैलेंडर को देखकर दिनभर के जरूरी कामों की एक लिस्ट तैयार करे। इसके बाद जेमिनी तय समय पर यह काम खुद करेगा और पूरा होने पर आपको नोटिफिकेशन भेजेगा।

Gemini Chat और Gemini Tasks में क्या अंतर है?

Gemini Chat Gemini Tasks सवालों के जवाब देता है काम की जिम्मेदारी लेता है एक बार में दिए गए निर्देश पर जवाब देता है कई चरणों में काम कर सकता है आमतौर पर तुरंत जवाब देता है बैकग्राउंड में काम जारी रख सकता है हर बार नया निर्देश देना पड़ सकता है नियमित काम शेड्यूल कर सकते हैं जानकारी और कंटेंट तैयार करता है रिसर्च, प्लानिंग और कामों को मैनेज करता है

इससे कौन-कौन से काम करवा सकते हैं?

ईमेल मैनेजमेंट: Gmail के जरूरी ईमेल का सार और प्राथमिकता के हिसाब से लिस्ट तैयार करना।

Gmail के जरूरी ईमेल का सार और प्राथमिकता के हिसाब से लिस्ट तैयार करना। डेली ब्रीफिंग: हर सुबह कैलेंडर और ईमेल देखकर दिनभर के काम बताना।

हर सुबह कैलेंडर और ईमेल देखकर दिनभर के काम बताना। ट्रैवल प्लानिंग: किसी शहर की यात्रा के लिए जगहों, रूट और जरूरी जानकारी की रिसर्च करना।

किसी शहर की यात्रा के लिए जगहों, रूट और जरूरी जानकारी की रिसर्च करना। नियमित रिसर्च: किसी खास विषय पर नए अपडेट तलाशना और तय समय पर रिपोर्ट देना।

किसी खास विषय पर नए अपडेट तलाशना और तय समय पर रिपोर्ट देना। काम की प्लानिंग:टू-डू लिस्ट बनाना और कैलेंडर में जरूरी कामों का समय तय करना।

Gmail से लेकर Google Maps तक मिलेगा सपोर्ट

Gemini Tasks को गूगल की कई दूसरी सेवाओं के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, यूट्यूब और गूगल मैप्स शामिल हैं। इसके अलावा कुछ चुनिंदा थर्ड-पार्टी ऐप्स का सपोर्ट भी दिया गया है।

हालांकि, इन सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को जेमिनी में संबंधित इंटीग्रेशन की अनुमति देनी होगी। सभी ऐप्स और फीचर्स हर देश में उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं है।

कैसे इस्तेमाल करें Gemini Tasks?