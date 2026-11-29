माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि नए एआई टूल्स और खासतौर पर ओपन-वेट एआई मॉडल का इस्तेमाल कर हैकर अस्पतालों, बैंकों और बिजली ग्रिड जैसे जरूरी सिस्टम के सॉफ्टवेयर में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। इससे इन सेवाओं को बंद किया जा सकता है या उनके डिजिटल सिस्टम में गड़बड़ी पैदा की जा सकती है।

फाइनेंशियल टाइम्स के 'फ्यूचर ऑफ एआई' समिट में बातचीत के दौरान गेट्स ने कहा कि अगर किसी हमलावर टीम के पास मौजूदा आधुनिक एआई टूल्स हों, तो वह आज ही महत्वपूर्ण डिजिटल सिस्टम को निशाना बनाने में सफल हो सकती है। उनके मुताबिक, इन सिस्टम के सॉफ्टवेयर को सुरक्षित बनाने का काम बेहद बड़ा है। इसे प्राथमिकता देने और लगातार काम करने के बावजूद कमजोर कोड को बदलने में करीब पांच साल लग सकते हैं।

ओपन-सोर्स एआई मॉडल को लेकर सबसे ज्यादा चिंता

बिल गेट्स की सबसे बड़ी चिंता ओपन-सोर्स एआई मॉडल को लेकर है। ऐसे मॉडल में उनके मूल पैरामीटर यानी सोर्स सार्वजनिक कर दिए जाते हैं, जिससे दूसरे लोग उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक बदल सकते हैं। गेट्स के मुताबिक, इन मॉडल से सुरक्षा निगरानी और दूसरे सेफ्टी फीचर्स हटाए जा सकते हैं। ऐसे में किसी साइबर हमले का पता चलने से पहले ही बड़ा नुकसान हो सकता है।

उन्होंने कहा कि अस्पताल, बिजली नेटवर्क और बैंकिंग सिस्टम बहुत जटिल सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं। एआई अब ऐसे सॉफ्टवेयर में मौजूद खामियों को तेजी से खोज सकता है। हमलावर इन कमजोरियों का फायदा उठाकर सिस्टम को ठप कर सकते हैं या उसके कामकाज में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं।

एआई से सॉफ्टवेयर की खामियां तेजी से मिल रहीं

गेट्स का कहना है कि एआई भविष्य में कमजोर सॉफ्टवेयर को दोबारा लिखने और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन यह आसान या छोटा काम नहीं है। उन्होंने अनुमान जताया कि जरूरी सॉफ्टवेयर में बदलाव करने में करीब पांच साल का समय लग सकता है।

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी एआई से जुड़े इस खतरे की ओर ध्यान दिलाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के डीलबुक समिट में उन्होंने कहा कि एआई अब इतनी तेजी से सॉफ्टवेयर की खामियां खोज रहा है कि उनके समाधान उपलब्ध होते ही उन्हें प्रोडक्शन सिस्टम में लागू करना जरूरी हो जाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हमलावर कई बार पैच जारी होने से पहले ही इन कमजोरियों का फायदा उठाने लगते हैं। इससे अपडेट को अच्छी तरह जांचने के लिए मिलने वाला समय कम हो जाता है।

नडेला ने मौजूदा स्थिति की तुलना Y2K समस्या से की, लेकिन यह भी कहा कि उस समय एक खास तारीख से जुड़ी एक बड़ी समस्या थी, जबकि अब सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का दायरा कहीं ज्यादा व्यापक है।

रैनसमवेयर और क्रिप्टोकरेंसी से बढ़ सकता है खतरा

गेट्स के मुताबिक, साइबर अपराधियों के लिए इस तरह के हमलों के पीछे आर्थिक वजह भी है। हमलावर रैनसमवेयर के जरिए सिस्टम को लॉक कर फिरौती मांग सकते हैं और क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान हासिल कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें आने वाले कुछ वर्षों में साइबर हमलों में बड़ी बढ़ोतरी की आशंका है।

उन्होंने बताया कि पिछले साल के आखिर से एआई आधारित कोडिंग टूल्स ने तेजी से तरक्की की है। अब ये टूल्स कई मामलों में इंसानी प्रोग्रामर से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिहाज से यह अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा कमजोरियां खोजने की क्षमता गलत हाथों में जाने पर जोखिम बढ़ा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के एक तिहाई तक कोड को एआई से लिखे जाने की बात भी पहले सामने आ चुकी है।

जैविक खतरे को बताया और भी डरावना

गेट्स ने साइबर हमलों के अलावा एआई से जुड़े जैविक खतरों पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि एआई का गलत इस्तेमाल ऐसी जैविक सामग्री या खतरे तैयार करने में मदद कर सकता है, जिनका असर कोविड-19 से भी ज्यादा गंभीर हो। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि साइबर अपराधों के उलट जैविक खतरे के पीछे हमेशा कोई सीधा आर्थिक मकसद नहीं होगा।

एआई के नियम सरकारों को तय करने चाहिए: गेट्स

बिल गेट्स का मानना है कि एआई कंपनियों को खुद ही सुरक्षा नियम बनाने की जिम्मेदारी देना पर्याप्त नहीं है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपनियों के अपने स्तर पर नियम बनाने से जोखिम कम नहीं होगा। उन्होंने सरकारों से ओपन-वेट मॉडल के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट नियम बनाने और हर नए एआई मॉडल में सुरक्षा निगरानी व सेफ्टी फीचर्स की जांच के मानक तय करने की अपील की।

गेट्स ने कहा कि अमेरिका में नए एआई मॉडल की अनिवार्य जांच की व्यवस्था भी नहीं है। चीन जैसे देश भी तब तक कदम उठाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, जब तक अमेरिका इसके लिए तैयार न हो। उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी सरकार आगे चलकर इस दिशा में कदम उठाएगी। हालांकि, उनके मुताबिक बड़ा सवाल यह है कि सख्त नियम बनाने से पहले कितनी गंभीर घटनाओं का इंतजार किया जाएगा।