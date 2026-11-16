आईफोन 18: लॉन्च में क्यों हो रही है देरी, क्या सैमसंग ने बिगाड़ा एपल का खेल? सामने आई ये बड़ी वजह

एपल के सितंबर इवेंट का खुमार अभी उतरा नहीं है। टेक लवर्स को इस मेगा इवेंट में iPhone 18 Pro सीरीज और कंपनी के पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo के रूप में कई बड़े और शानदार सरप्राइज मिले। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के बीच एक चीज थी जिसकी कमी सबको खली और वह है स्टैंडर्ड iPhone 18 का लॉन्च होना। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर कंपनी ने अपना बेस मॉडल क्यों लॉन्च नहीं किया? अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट ने इस राज से पर्दा उठा दिया है, और इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

सेंसर की कमी ने बिगाड़ा एपल का गणित

रिपोर्ट के मुताबिक, एपल इस बार अपने पुराने कैमरा सेंसर सप्लायर सोनी की जगह सैमसंग से सेंसर लेने की तैयारी कर रहा है। सैमसंग के नए सेंसर का प्रोडक्शन तय समय पर नहीं हो पाने के कारण एपल को पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है। ऐसे में स्टैंडर्ड आईफोन 18 का लॉन्च अगले साल की शुरुआत तक टलने की संभावना है। हालांकि, एपल ने इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

अगले साल की शुरुआत में आएगा स्टैंडर्ड आईफोन 18?

एपल ने इस साल आईफोन 18 सीरीज के प्रीमियम मॉडल पेश किए, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल को लॉन्च नहीं किया। अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कंपनी इसे अगले साल की शुरुआत में बाजार में उतार सकती है।

स्टैंडर्ड आईफोन 18 के साथ कम कीमत वाला आईफोन 18ई और आईफोन एयर 2 भी लॉन्च किए जाने की चर्चा है। हालांकि, इन दोनों फोन की लॉन्चिंग को लेकर भी कंपनी ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। एपल ने यह भी नहीं बताया है कि उसने इस बार आईफोन की लॉन्चिंग को अलग-अलग चरणों में क्यों बांटा है।

प्रोडक्शन में सुस्ती बनी वजह

रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन 18 की लॉन्चिंग में देरी का संबंध कैमरा सेंसर की सप्लाई से है। अब तक एपल अपने आईफोन के लिए कैमरा सेंसर सोनी से खरीदता रहा है। लेकिन पिछले साल कंपनी ने सैमसंग के साथ नई डील की थी। इसके तहत सैमसंग अमेरिका के टेक्सास स्थित अपनी फैक्टरी में आईफोन के लिए 20 मेगापिक्सल के नए CMOS कैमरा सेंसर तैयार कर रहा है।

हालांकि, इन सेंसर का प्रोडक्शन तय रफ्तार से नहीं हो पा रहा है। इस कारण एपल को जरूरत के मुताबिक सेंसर नहीं मिल रहे हैं। आईफोन जैसे बड़े स्तर पर तैयार होने वाले स्मार्टफोन के लिए कैमरा सेंसर की लगातार सप्लाई जरूरी होती है। ऐसे में प्रोडक्शन में देरी का असर फोन की मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च टाइमलाइन पर पड़ सकता है।

सोनी के साथ एपल की पुरानी साझेदारी खत्म

कैमरा सेंसर के मामले में एपल और सोनी की साझेदारी लंबे समय से रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, सोनी के अधिकारियों ने भी आईफोन निर्माता के साथ पुरानी साझेदारी खत्म होने की बात कही है। इसके बाद एपल को कैमरा सेंसर के लिए नए सप्लायर की जरूरत पड़ी।

सैमसंग के साथ नई डील इसी बदलाव का हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि एपल भविष्य में अपने सभी आईफोन मॉडल के लिए सैमसंग के सेंसर इस्तेमाल करेगा या अलग-अलग सप्लायर से सेंसर खरीदना जारी रखेगा।

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