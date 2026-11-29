एपल (Apple) ने हाल ही में अपने सितंबर इवेंट में iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Duo को लॉन्च किया था, लेकिन कंपनी ने स्टैंडर्ड मॉडलों की लॉन्चिंग टाल दी थी। ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2027 की शुरुआत में एपल तीन और नए iPhone मॉडल बाजार में उतार सकता है। इनमें iPhone 18, iPhone 18e और iPhone Air 2 शामिल हैं। इन नए आईफोन में बेहतर प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और कैमरा अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि कंपनी इस बार अपने किफायती और स्लिम आईफोन मॉडल पर भी ध्यान दे सकती है। आइए जानते हैं एपल के अपकमिंग स्टैंडर्ड iPhone 18 मॉडलों में कौन से खास फीचर्स मिलने वाले हैं।

1. iPhone 18: मिल सकता है नया A20 चिपसेट

एपल ने इस साल सितंबर में iPhone 18 Pro और iPhone Duo पेश किए, लेकिन स्टैंडर्ड iPhone 18 को लॉन्च नहीं किया। कंपनी ने इसके बजाय iPhone 17 को बेस मॉडल के तौर पर बाजार में बनाए रखा। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि iPhone 18 को फरवरी या मार्च 2027 में लॉन्च किया जा सकता है।

नए आईफोन के डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। कंपनी का फोकस इसके इंटरनल हार्डवेयर को बेहतर बनाने पर रह सकता है। इसमें नया A20 चिपसेट, पहले से ज्यादा रैम और बेहतर बैटरी लाइफ मिल सकती है।

हालांकि, iPhone 18 Pro में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स स्टैंडर्ड मॉडल का हिस्सा बनने की उम्मीद नहीं है। इनमें बेहतर कैमरा, छोटा Dynamic Island और Vapor Chamber कूलिंग सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा यह भी साफ नहीं है कि iPhone 18 में एपल का नया C2 सेलुलर मॉडम मिलेगा या कंपनी क्वालकॉम के मॉडम का इस्तेमाल जारी रखेगी।

2. iPhone 18e: बड़ी स्क्रीन और बेहतर बैटरी मिलने की उम्मीद

एपल कम कीमत वाला iPhone 18e भी लॉन्च कर सकती है। इसे iPhone 18 के साथ फरवरी या मार्च 2027 में पेश किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार iPhone 18 और iPhone 18e के फीचर्स में पहले के मुकाबले कम अंतर हो सकता है।

iPhone 18e में भी A20 चिपसेट और बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा फोन में 6.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसमें Dynamic Island और बेहतर फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना भी जताई गई है।

हालांकि, इस मॉडल में ProMotion डिस्प्ले मिलने की उम्मीद नहीं है। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन दी जा सकती है। रियर कैमरे में बड़े अपग्रेड की संभावना कम है, लेकिन हाल ही में सामने आए CAD डिजाइन लीक के मुताबिक, फोन में पहले से बड़ा कैमरा बंप मिल सकता है।

3. iPhone Air 2: अल्ट्रा-वाइड कैमरा और बड़ी बैटरी पर फोकस

एपल का तीसरा नया मॉडल iPhone Air 2 होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस फोन में पहली पीढ़ी के iPhone Air से जुड़ी दो प्रमुख शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेगी। इनमें दूसरा रियर कैमरा और बेहतर बैटरी लाइफ शामिल हैं।

iPhone Air 2 में अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया जा सकता है। इससे फोन में दो रियर कैमरे हो जाएंगे और कैमरा सेटअप के मामले में यह बेस आईफोन के बराबर पहुंच सकता है। पहली पीढ़ी के iPhone Air में सिर्फ एक रियर कैमरा दिया गया था।

इसके अलावा फोन की बैटरी लाइफ बेहतर की जा सकती है, ताकि यूजर्स इसे पूरे दिन इस्तेमाल कर सकें। प्रोसेसर की बात करें तो iPhone Air 2 में A20 Pro चिप मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसमें iPhone 18 Pro के मुकाबले एक GPU कोर कम हो सकता है। इसके बावजूद बाकी खूबियां काफी हद तक समान रहने की संभावना है।

2027 के आखिर में आएंगे नए Pro और Duo मॉडल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल 2027 की शुरुआत में iPhone 18, iPhone 18e और iPhone Air 2 लॉन्च कर सकती है। इसके बाद कंपनी की योजना 2027 के अंत में नए Pro और Duo मॉडल पेश करने की है।

फिलहाल इन तीनों आईफोन की लॉन्च डेट, कीमत और सभी फीचर्स को लेकर एपल की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में सामने आई जानकारियों को संभावित फीचर्स और शुरुआती रिपोर्ट्स के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।