हर ग्राहक की जेब से 350 रुपये निकालना चाहती है एयरटेल: चेयरमैन बोले- हमारा खर्च बढ़ा, महंगा होगा रिचार्ज?

मोबाइल रिचार्ज के लिए आने वाले समय में ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मोबाइल सेवाओं के टैरिफ में बढ़ोतरी की जरूरत बताई है। कंपनी के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों को हर ग्राहक से औसतन 350 रुपये प्रति महीने मिलने चाहिए। उनके मुताबिक, मौजूदा कमाई के स्तर पर कंपनियों के लिए नेटवर्क का विस्तार करना और नई तकनीक में निवेश करना मुश्किल हो रहा है।

मित्तल ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि करीब 10 साल पहले वह हर यूजर से 300 रुपये महीने की कमाई को सही मानते थे। लेकिन इस दौरान महंगाई के कारण कंपनियों का खर्च काफी बढ़ गया है। ऐसे में अब 350 रुपये का मासिक औसत राजस्व जरूरी हो गया है।

10 साल में बढ़ा कंपनियों का खर्च

सुनील मित्तल के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में टेलीकॉम कंपनियों के संचालन का खर्च लगातार बढ़ा है। तेल और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और प्रशासन पर होने वाला खर्च भी बढ़ा है। ऐसे में कंपनियों के लिए मौजूदा टैरिफ पर अपनी सेवाओं को बेहतर बनाए रखना आसान नहीं है।

मित्तल ने कहा कि कंपनियों को नेटवर्क और दूसरी डिजिटल सेवाओं पर लगातार निवेश करना पड़ता है। अगर भारत में मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है, तो इसके लिए बड़े स्तर पर पूंजी की जरूरत होगी। उनका मानना है कि यूजर्स से मिलने वाला औसत राजस्व बढ़ने पर कंपनियों के पास इस तरह के निवेश के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा।

भारत में चीन के मुकाबले कम मोबाइल टावर

एयरटेल चेयरमैन ने भारत और चीन के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना भी की। उन्होंने बताया कि चीन में 10 लाख से ज्यादा मोबाइल टावर हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या करीब 3.5 लाख है।

मित्तल के मुताबिक, भारत को अपने टेलीकॉम नेटवर्क का विस्तार करने के लिए मौजूदा टावरों की संख्या कम से कम दोगुनी करनी होगी। इसके लिए कंपनियों को बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी। मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ने से नेटवर्क की पहुंच और क्षमता बेहतर करने में मदद मिल सकती है। खासकर उन इलाकों में जहां अभी बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी की जरूरत है।

क्या जल्द महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज?

सुनील मित्तल ने टैरिफ बढ़ाने की जरूरत तो बताई, लेकिन अगली बढ़ोतरी कब लागू होगी, इसके बारे में जानकारी नहीं दी। हालांकि, एयरटेल हाल के दिनों में अपने कुछ प्लान की कीमतों और बेनिफिट्स में बदलाव कर चुकी है।

कंपनी ने हाल ही में अपने उपलब्ध पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी। इससे ग्राहकों का मासिक खर्च बढ़ा है और कंपनी की प्रति यूजर कमाई यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) को भी फायदा मिल सकता है।

इसके अलावा, एयरटेल ने अपने 299 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में मिलने वाले डेटा की मात्रा भी कम कर दी है। पहले के मुकाबले कम डेटा मिलने से ग्राहकों को समान कीमत पर कम बेनिफिट मिल रहा है। इसे टैरिफ में अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है।

350 रुपये ARPU से टेलीकॉम कंपनियों को क्या फायदा होगा?