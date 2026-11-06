सारा तेंदुलकर के हाथ में दिखा लाल कवर वाला फोन: साधारण नहीं बल्कि 3.3 लाख रुपये है कीमत, फीचर्स में भी दमदार

Sara Tendulkar iPhone: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर हमेशा अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए चर्चा में रहती हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर की गईं उनकी ऑफिस दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। इस बार उनके खूबसूरत आउटफिट से ज्यादा ध्यान उनके हाथ में मौजूद खास बरगंडी (लाल) रंग के स्मार्टफोन ने खींचा है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खूबियां।

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर खासी लोकप्रिय हैं। उनकी तस्वीरें और लाइफस्टाइल अपडेट्स अक्सर इंटरनेट पर छाए रहते हैं। हाल ही में सारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ नई तस्वीरें साझा की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं।

ये तस्वीरें सारा के ऑफिस में हुए दिवाली सेलिब्रेशन की हैं। तस्वीरों में सारा का ट्रेडिशनल आउटफिट जितना खूबसूरत लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके हाथ में नजर आ रहे स्मार्टफोन की हो रही है। उनके हाथ में एक खास और प्रीमियम बरगंडी कलर का स्मार्टफोन दिखाई दिया है, जिसने टेक और फैशन दोनों के दीवानों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

कौन सा है यह फोन और कितनी है कीमत?

तस्वीरों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सारा तेंदुलकर के हाथ में मौजूद यह डिवाइस Apple की लेटेस्ट iPhone 18 Pro सीरीज का बरगंडी कलर एडिशन है। इसके साइज और कैमरा मॉड्यूल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह टॉप-एंड मॉडल iPhone 18 Pro Max है।

अगर कीमत की बात करें, तो भारतीय बाजार में iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है, जिसमें 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। वहीं, इसके टॉप-एंड वेरिएंट (2TB स्टोरेज) की कीमत 3,29,900 रुपये तक जाती है।

सारा तेंदुल्कर का वायरल लुक

iPhone 18 Pro Max: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

सारा के इस लग्जरी फोन के फीचर्स भी इसकी कीमत की तरह ही प्रीमियम हैं। आइए इसके मुख्य स्पेसिफिकेशन्स पर एक नजर डालते हैं:

डिस्प्ले: इस डिवाइस में 6.9 इंच का बड़ा LTPO सुपर रेटीना XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। स्क्रीन पर कंटेंट देखने का अनुभव बेहतरीन बनाने के लिए इसमें 3000 निट्स (Nits) की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा, सुरक्षा के लिए स्क्रीन पर सेरेमिक शील्ड और एंटी-रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है।

प्रोसेसर: परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन एक पावरहाउस है। इसमें Apple का लेटेस्ट A20 Pro (2nm) चिपसेट दिया गया है, जो एप्पल GPU के साथ मिलकर काम करता है। स्टोरेज के लिहाज से यूजर्स को इसमें 256GB से लेकर भारी-भरकम 2TB तक के विकल्प मिलते हैं।

कैमरा सेटअप: फोटोग्राफी के लिए iPhone 18 Pro Max के बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। कंपनी ने इसमें बड़ा अपग्रेड करते हुए 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया है। खास बात यह है कि इसके सेकेंडरी और तीसरे कैमरे (अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो) भी 48-48 मेगापिक्सल के ही हैं, जो हर तरह की लाइटिंग में शानदार तस्वीरें कैप्चर करते हैं।