ईयरबड्स: ANC और ENC में क्या है अंतर, म्यूजिक और कॉलिंग के लिए कौन सा फीचर है बेहतर?

ANC vs ENC Earbuds: ईयरबड्स खरीदते समय ANC और ENC के बीच अंतर समझना जरूरी है। दोनों फीचर नॉइज कैंसलेशन से जुड़े हैं, लेकिन इनका काम अलग-अलग है। अगर आप नया ईयरबड्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको इन दोनों फीचर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए।

ANC-ENC Earbuds Kya Hote Hain: वायरलेस ईयरबड्स खरीदते समय आपने ANC और ENC जैसे फीचर्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। कई कंपनियां अपने ईयरबड्स में इनमें से कोई एक या दोनों टेक्नोलॉजी देती हैं। नाम लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग है। ऐसे में ईयरबड्स खरीदते समय किस फीचर को प्राथमिकता देनी चाहिए? आइए समझते हैं।

ANC क्या है और कैसे करता है काम?

ANC यानी एक्टिव नॉइज कैंसलेशन का काम ईयरबड्स पहनने वाले व्यक्ति तक पहुंचने वाले बाहरी शोर को कम करना है। इसके लिए ईयरबड्स में लगे माइक्रोफोन आसपास की आवाजों को पहचानते हैं। इसके बाद इनका प्रोसेसर उस शोर के उलट एक साउंड वेव तैयार करता है। इसे एंटी-नॉइज कहा जाता है।

जब दोनों साउंड वेव आपस में मिलती हैं, तो बाहरी आवाज का असर कम हो जाता है। इससे यूजर को म्यूजिक सुनते या वीडियो देखते समय आसपास का शोर कम परेशान करता है।

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ANC लगातार आने वाले धीमे शोर को रोकने में सबसे माहिर है। जैसे- फ्लाइट के इंजन की आवाज, एसी (AC) या पंखे की भिनभिनाहट। हालांकि, यह अचानक आने वाली आवाजें जैसे- गाड़ी का हॉर्न, बच्चों के चिल्लाने या किसी के जोर से बोलने की आवाज को पूरी तरह नहीं रोक सकता। सफर करने वालों और शांति से म्यूजिक सुनने वालों के लिए ANC एक अच्छा फीचर है।

ENC क्या है और कैसे करता है काम?

ENC यानी एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसलेशन का मकसद कॉल के दौरान आपकी आवाज को दूसरे व्यक्ति तक साफ पहुंचाना है। ANC जहां आपके सुनने के अनुभव को बेहतर बनाता है, वहीं ENC माइक्रोफोन में रिकॉर्ड होने वाले आसपास के शोर को कम करने पर काम करता है।

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उदाहरण के लिए, अगर आप किसी भीड़भाड़ वाली सड़क पर फोन कॉल कर रहे हैं, तो ENC बैकग्राउंड में आने वाली ट्रैफिक और लोगों की आवाज को कम करने में मदद करता है। इससे सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात बेहतर तरीके से सुनाई दे सकती है।

आपके लिए ANC या ENC में कौन सा बेहतर?