गैजेट हैक: ईयरफोन में क्यों बने होते हैं छोटे छेद, क्या इनके बिना साउंड हो जाएगा खराब? जान लें ये जरूरी बात

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Mon, 19 Oct 2026 05:12 PM IST

सार क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ईयरफोन में मौजूद छोटे-छोटे छेद सिर्फ डिजाइन के लिए हैं या इनका कोई खास काम है? जानिए आखिर कैसे ये छेद आपका म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल देते हैं।

ईयरफोन में छोटे छेद क्यों होते हैं? - फोटो : अमर उजाला

हम हर दिन म्यूजिक सुनने, फिल्में देखने या कॉलिंग के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसके स्पीकर के पास या बाहरी हिस्से पर बने छोटे-छोटे छेदों पर गौर किया है? ज्यादातर लोग इन्हें महज डिजाइन का हिस्सा मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनके बिना आपका ईयरफोन वैसी शानदार आवाज नहीं दे सकता, जैसी आप सुनना पसंद करते हैं। आइए समझते हैं कि ये छेद क्यों बनाए जाते हैं और साउंड क्वालिटी से इनका क्या कनेक्शन है।

छोटे छेद वैक्यूम बनने से रोकते हैं। - फोटो : Wallmart

ईयरफोन में बने छेदों को क्या कहते हैं और इनका काम क्या है?

तकनीकी भाषा में इन छोटे छेदों को 'एकॉस्टिक वेंट' कहा जाता है। ईयरफोन के अंदर एक छोटा सा स्पीकर होता है, जिसे ड्राइवर कहते हैं। जब आप कोई गाना प्ले करते हैं, तो यह ड्राइवर कंपन करता है, जिससे साउंड पैदा होता है। इस कंपन की वजह से ईयरफोन के अंदर की हवा में दबाव बनता है। ये वेंट्स इसी हवा को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं, जिससे हवा का बहाव और अंदरूनी दबाव कंट्रोल में रहता है। अगर ये छेद न हों, तो ड्राइवर सही से काम नहीं कर पाएगा और आवाज दब जाएगी।

साउंड क्वालिटी बढ़ाने में है बड़ा रोल - फोटो : फ्लिपकार्ट

साउंड क्वालिटी बढ़ाने में है बड़ा रोल

अगर आप बढ़िया क्वालिटी में गानों को सुनना पसंद करते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ईयरफोन का बेस (Bass) काफी हद तक इन्हीं छेदों पर निर्भर करता है। ऑडियो कंपनियां इन छेदों के आकार और जगह को बेहद बारीकी से डिजाइन करती हैं, ताकि साउंड की फ्रीक्वेंसी को परफेक्ट तरीके से ट्यून किया जा सके। सही जगह पर बने वेंट्स आवाज को गहराई देते हैं और बेस के उस 'थंप' को आपके कानों तक पहुंचाते हैं जो आपको म्यूजिक का असली मजा देता है।

कानों को भारीपन और दर्द से बचाते हैं

जब आप ईयरफोन, खासकर इन-ईयर बड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कान पूरी तरह पैक हो जाते हैं, जिससे एक वैक्यूम जैसा बन जाता है। इस वजह से कई बार कानों में भारीपन या दबाव महसूस होता है। ईयरफोन में मौजूद ये छोटे छेद कान के अंदर और बाहर की हवा के दबाव को संतुलित करते हैं, जिससे आपको कानों में बंद-बंद सा एहसास नहीं होता और आप लंबे समय तक आराम से म्यूजिक का लुत्फ उठा सकते हैं।