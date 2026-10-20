कौन हैं दीप्ति जीवांजी?: एशियन पैरा गेम्स में जीता गोल्ड; कभी तानों का सामना किया, अब विश्व में लहरा रहीं परचम

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स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया

दीप्ति जीवांजी ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में 400 मीटर टी20 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया। तेलंगाना के एक छोटे से गांव में आर्थिक तंगी और सामाजिक तानों के बीच पली-बढ़ीं दीप्ति आज विश्व चैंपियन और पैरालंपिक पदक विजेता हैं। जानिए उनकी संघर्ष से सफलता तक की पूरी कहानी। विज्ञापन

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दीप्ति ने फिर जीता गोल्ड

भारत की पैरा एथलीट दीप्ति जीवांजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रतिभा को किसी परिस्थिति में बांधा नहीं जा सकता। जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 में उन्होंने महिला 400 मीटर टी20 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। दीप्ति ने 56.36 सेकंड का समय निकालकर नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया। वह अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी जापान की नीना कन्नो से दो सेकंड से भी अधिक आगे रहीं। कन्नो ने 58.92 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता, जबकि जापान की अकाने काटो ने 1 मिनट 0.26 सेकंड में दौड़ पूरी कर कांस्य पदक अपने नाम किया।



दीप्ति का यह स्वर्ण एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत का पांचवां स्वर्ण पदक रहा। मंगलवार को दूसरे दिन भारत को पहला स्वर्ण भी इसी मुकाबले से मिला, लेकिन दीप्ति की यह कामयाबी केवल एक दौड़ या एक पदक की कहानी नहीं है। इसके पीछे संघर्ष, परिवार की मुश्किलें, सामाजिक भेदभाव और एक कोच के भरोसे से बदली जिंदगी की कहानी छिपी है।

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15 साल की उम्र में कोच ने पहचानी प्रतिभा

दीप्ति का जन्म तेलंगाना के कलेड़ा गांव में एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। उनके माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का गुजारा करते थे। आर्थिक तंगी के कारण परिवार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दीप्ति को बौद्धिक दिव्यांगता थी, जिसका असर उनकी संवाद क्षमता और सीखने की प्रक्रिया पर भी पड़ा।



बचपन में उन्हें अपनी इस स्थिति के कारण सामाजिक तानों और भेदभाव का सामना करना पड़ा। गांव में कुछ लोग उनके रूप-रंग और व्यवहार को लेकर उनका मजाक उड़ाते थे। हालात ऐसे थे कि उनके माता-पिता को भी उन्हें अनाथालय भेजने जैसी सलाह दी गई। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि गुजारा करने के लिए उन्हें अपनी खेती की जमीन तक बेचनी पड़ी।



हालांकि, इन मुश्किलों के बीच दीप्ति की सबसे बड़ी ताकत उनकी रफ्तार बनी। महज 15 साल की उम्र में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के कोच एन. रमेश की नजर तेलंगाना में आयोजित एक राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान उन पर पड़ी। उन्होंने दीप्ति की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण का मौका मिला। यहीं से उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़नी शुरू की।

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विश्व चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाकर चौंकाया

कोच एन. रमेश के मार्गदर्शन में दीप्ति ने अपनी गति को निखारा और टी20 वर्ग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। वर्ष 2023 के एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसके बाद 2024 में जापान के कोबे में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने महिला 400 मीटर टी20 स्पर्धा में 55.07 सेकंड का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रदर्शन ने दीप्ति को दुनिया की शीर्ष पैरा धाविकाओं में शामिल कर दिया। जिस खिलाड़ी को कभी समाज के एक हिस्से के तानों का सामना करना पड़ा था, वही अब अपने प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन कर रही थी।

पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं

दीप्ति ने 2024 के पेरिस पैरालंपिक में भी इतिहास रचा। उन्होंने महिला 400 मीटर टी20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वह बौद्धिक दिव्यांगता वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं, जिन्होंने पैरालंपिक में पदक हासिल किया। यह उपलब्धि उनके करियर के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक रही। विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण और पैरालंपिक का कांस्य जीतने के बाद दीप्ति ने दिखा दिया कि उनकी सफलता कोई संयोग नहीं है। लगातार बड़े मंचों पर शानदार प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय पैरा खेलों की प्रमुख खिलाड़ियों में स्थापित किया।