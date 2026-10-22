सीएम विजय ने की घोषणा: एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली मनीषा रामदास को मिलेगा 30 लाख रुपये का इनाम
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 22 Oct 2026 01:30 PM IST
सार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतने वाली पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनीषा रामदास को बधाई दी है। उन्होंने मनीषा के सम्मान में राज्य सरकार की ओर से 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। मनीषा ने प्रमोद भगत के साथ मिक्स्ड डबल्स एसएल3-एसयू5 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
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विस्तार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने जापान में जारी एशियन पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनीषा रामदास को बधाई दी है और उनकी इस उपलब्धि के लिए राज्य सरकार की ओर से 30 लाख रुपये देने की घोषणा की है। मनीषा ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत के साथ मिक्स्ड डबल्स एसएल3–एसयू5 इवेंट में इंडोनेशिया की लानी रात्री ओक्टिला और जिकमत रामदानी के खिलाफ कड़े सेमीफाइनल मुकाबले के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। सीएम ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भारतीय टीम को जीत की शुभकामनाएं दीं और मनीषा के प्रदर्शन की सराहना की।
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उन्होंने लिखा, 'मैं जापान में हो रहे 5वें पैरा एशियन गेम्स में बैडमिंटन में मिक्स्ड डबल्स एसएल3-एसयू5 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम और तमिलनाडु की खिलाड़ी मनीषा रामदास को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।' सीएम ने लिखा, 'मनीषा रामदास के सम्मान में तमिलनाडु सरकार 30 लाख रुपये की बड़ी मदद देगी। यह कामयाबी मनीषा की लगन और कड़ी मेहनत को दिखाती है। उनकी कामयाबी पैरा एथलीट्स की नई पीढ़ी को आत्मविश्वास और पक्के इरादे के साथ अपने खेल के सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करेगी। मैं उन्हें भविष्य में और भी कामयाबी की दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे तमिलनाडु और भारत को गर्व महसूस कराएं।'
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सीएम के संदेश में भारतीय टीम के प्रदर्शन में मनीषा के योगदान और उनकी कामयाबी से उनके गृह राज्य को मिले गर्व, दोनों पर जोर दिया गया। विजय ने उम्मीद जताई कि यह मेडल उभरते हुए पैरा एथलीट्स को हिम्मत देगा और मनीषा की कामयाबी को अपनी पहचान बनाने की चाहत रखने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए नई उम्मीद बताया। उन्होंने कहा कि उनकी कामयाबी ने कॉम्पिटिटिव गोल तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिश और पक्के इरादे की अहमियत दिखाई है। उन्होंने आने वाले वर्षों में उनकी और कामयाबी की कामना की और उम्मीद जताई कि वह तमिलनाडु और भारत का नाम रोशन करती रहेंगी। मुख्यमंत्री का मैसेज पैरा स्पोर्ट्स की कामयाबियों को पहचानने और उन एथलीटों को बढ़ावा देने के महत्व पर फोकस था, जिनका परफॉर्मेंस दूसरों को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट अपनाने के लिए मोटिवेट कर सकता है।