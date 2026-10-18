{"_id":"6ad43cf96034e642670faf78","slug":"simran-sharma-replaces-bhavina-patel-as-india-s-co-flag-bearer-alongside-pramod-bhagat-for-asian-para-games-2026-10-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पैरा एशियन गेम्स: भाविना की जगह अचानक सिमरन को क्यों बनाया गया ध्वजवाहक? जानें कब शुरू होगा उद्घाटन समारोह","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन पांचवें एशियाई पैरा गेम्स 2026 के लिए भारतीय पैरा एथलीट प्रमोद भगत और सिमरन सिंह ध्वजवाहक होंगे। इससे पहले ये जिम्मेदारी भाविना पटेल को निभानी थी, लेकिन भाविना के 19 अक्तूबर को होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच से पहले उनके आराम और रिकवरी को प्राथमिकता देने के लिए यह बदलाव किया गया है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) के अनुसार, यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि भाविना को अपने महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए पर्याप्त समय और मानसिक-शारीरिक तैयारी मिल सके, क्योंकि आयोजन स्थल तक आने-जाने में लगभग छह घंटे का समय लगता है जो काफी थकाने वाला होता।

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कोच सत्यनारायण ने फैसले के पीछे का कारण बताया

पैरा एथलेटिक्स के मुख्य कोच सत्यनारायण ने इस फैसले के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि भाविना का क्वार्टर फाइनल मैच 19 अक्तूबर को है और इस अहम मुकाबले से पहले उनका तरोताजा रहना बेहद जरूरी है। एक व्हीलचेयर एथलीट के रूप में यात्रा करना शारीरिक रूप से कठिन साबित होता और उनके पास मैच से पहले रिकवरी के लिए बहुत कम समय बचता। एथलीटों की भलाई और उनकी स्पर्धा के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव करना जरूरी समझा गया ताकि वे पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर सकें।

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भारत ने 281 सदस्यीय दल को दी है मंजूरी

जापान के आइची-नागोया में आयोजित होने वाले इन खेलों के लिए खेल मंत्रालय ने 168 एथलीटों सहित कुल 281 सदस्यों के भारतीय दल को मंजूरी दी है, जिसमें 98 टीम अधिकारी व सपोर्टिंग स्टाफ और 15 कॉन्टिजेंट स्टाफ शामिल हैं। पिछले साल चीन के हांगझू में हुए संस्करण की तुलना में इस बार दल का आकार काफी छोटा है, जहां भारत ने 303 एथलीट उतारे थे। इस बार पैरा एशियन गेम्स 18 से 24 अक्तूबर तक चलेगा।



भारतीय दल में गिरावट की मुख्य वजह ब्लाइंड चेस, पैरा-रोइंग और पैरा-कैनोइंग जैसी स्पर्धाओं का इस बार शामिल न होना है, जिनमें भारत ने पहले हिस्सा लिया था। इसके अलावा, आयोजन समिति की ओर से कई खेलों में कड़े कोटा नियम भी लागू किए गए हैं। उदाहरण के लिए, पैरा एथलेटिक्स में पिछली बार भारत ने 123 एथलीटों का सबसे बड़ा दल भेजा था, जिसे कोटा प्रतिबंधों के कारण इस बार घटाकर 62 कर दिया गया है। कुल 168 एथलीटों में 112 पुरुष और 56 महिलाएं हैं जो 11 अलग-अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे।

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